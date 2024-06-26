https://ria.ru/20240626/vsu-1955466057.html

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2024

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:26

2024-06-26T00:26

2024-06-26T00:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать обстрелов - на горловском направлении", - сообщает представительство. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 93 различных боеприпаса. Поступила информация о гибели трех гражданских лиц и ранении девяти гражданских лиц, включая подростка 2006 года рождения. В предыдущие сутки был зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины