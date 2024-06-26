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ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2024
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:26
2024-06-26T00:26
2024-06-26T00:26
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать обстрелов - на горловском направлении", - сообщает представительство. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 93 различных боеприпаса. Поступила информация о гибели трех гражданских лиц и ранении девяти гражданских лиц, включая подростка 2006 года рождения. В предыдущие сутки был зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 93 боеприпаса по территории ДНР