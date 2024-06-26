https://ria.ru/20240626/vebinar-1955657084.html

На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров

На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров - РИА Новости, 26.06.2024

На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров

На платформе "Бизнес-практики "Сибура" при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) прошел вебинар, посвященный особенностям экспортной... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:33

2024-06-26T17:33

2024-06-26T17:33

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На платформе "Бизнес-практики "Сибура" при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) прошел вебинар, посвященный особенностям экспортной деятельности в РФ, сообщает центр."В рамках вебинара эксперты рассказали российским компаниям - партнерам "Сибура" о том, как начать или расширить экспортную деятельность с минимальными рисками, а также представили государственные и корпоративные программы поддержки экспортеров", - говорится в сообщении.Глава представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев, директор по сопровождению экспорта в химической отрасли РЭЦ Наталья Яковлева и директор по маркетингу Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко представили программы поддержки экспортеров, предлагаемые Группой компаний РЭЦ.РЭЦ помогает партнерам "Сибура" развивать экспортный бизнес, предоставляя комплексные услуги, включая повышение квалификации сотрудников, поиск новых рынков и клиентов, льготное финансирование и страхование рисков. Отдельное внимание было уделено государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая позволяет получать онлайн доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт в режиме "одного окна".Руководитель службы развития спроса "Сибура" Антон Кизиченков и главный эксперт продуктового продвижения и цифровых решений Евгений Царик рассказали об инициативах "Сибура" по поддержке производителей полимерных изделий. Для поддержки эффективности бизнеса партнеров "Сибур" реализует программу "Экспортный форсаж", в рамках которой производители могут получить специальные коммерческие условия на сырье для произведенной из него и экспортируемой продукции."Программы поддержки РЭЦ и "Сибура" отлично дополняют друг друга, помогают компаниям отрасли повысить свою конкурентоспособность на экспортных рынках и обеспечить наиболее эффективное включение российского бизнеса в глобальные и региональные цепочки создания стоимости", - уточнил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.В 2023 году российский рынок полимеров показал рост 9%. Около половины этого роста – неорганический, результат программ поддержки "Сибура". Ожидается, что в ближайшие 5 лет спрос на полимеры продолжит расти и составит 6 миллионов тонн."Выступая в качестве надежного партнера для роста, "Сибур" стремится поддерживать партнеров, предоставляя не только новые продукты, но и специальные условия для развития бизнеса. Наши программы поддержки помогают нашим партнерам расширять присутствие за рубежом и выходить на новые экспортные рынки, а также повышать эффективность производственных и коммерческих процессов", - отметил Царик.

https://ria.ru/20240621/delegatsiya-1954611235.html

https://ria.ru/20240620/produktsiya-1954337330.html

https://ria.ru/20240620/rets-1954219936.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт