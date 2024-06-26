Рейтинг@Mail.ru
На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vebinar-1955657084.html
На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров
На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров - РИА Новости, 26.06.2024
На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров
На платформе "Бизнес-практики "Сибура" при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) прошел вебинар, посвященный особенностям экспортной... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:33
2024-06-26T17:33
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На платформе "Бизнес-практики "Сибура" при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) прошел вебинар, посвященный особенностям экспортной деятельности в РФ, сообщает центр."В рамках вебинара эксперты рассказали российским компаниям - партнерам "Сибура" о том, как начать или расширить экспортную деятельность с минимальными рисками, а также представили государственные и корпоративные программы поддержки экспортеров", - говорится в сообщении.Глава представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев, директор по сопровождению экспорта в химической отрасли РЭЦ Наталья Яковлева и директор по маркетингу Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко представили программы поддержки экспортеров, предлагаемые Группой компаний РЭЦ.РЭЦ помогает партнерам "Сибура" развивать экспортный бизнес, предоставляя комплексные услуги, включая повышение квалификации сотрудников, поиск новых рынков и клиентов, льготное финансирование и страхование рисков. Отдельное внимание было уделено государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая позволяет получать онлайн доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт в режиме "одного окна".Руководитель службы развития спроса "Сибура" Антон Кизиченков и главный эксперт продуктового продвижения и цифровых решений Евгений Царик рассказали об инициативах "Сибура" по поддержке производителей полимерных изделий. Для поддержки эффективности бизнеса партнеров "Сибур" реализует программу "Экспортный форсаж", в рамках которой производители могут получить специальные коммерческие условия на сырье для произведенной из него и экспортируемой продукции."Программы поддержки РЭЦ и "Сибура" отлично дополняют друг друга, помогают компаниям отрасли повысить свою конкурентоспособность на экспортных рынках и обеспечить наиболее эффективное включение российского бизнеса в глобальные и региональные цепочки создания стоимости", - уточнил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.В 2023 году российский рынок полимеров показал рост 9%. Около половины этого роста – неорганический, результат программ поддержки "Сибура". Ожидается, что в ближайшие 5 лет спрос на полимеры продолжит расти и составит 6 миллионов тонн."Выступая в качестве надежного партнера для роста, "Сибур" стремится поддерживать партнеров, предоставляя не только новые продукты, но и специальные условия для развития бизнеса. Наши программы поддержки помогают нашим партнерам расширять присутствие за рубежом и выходить на новые экспортные рынки, а также повышать эффективность производственных и коммерческих процессов", - отметил Царик.
https://ria.ru/20240621/delegatsiya-1954611235.html
https://ria.ru/20240620/produktsiya-1954337330.html
https://ria.ru/20240620/rets-1954219936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт

На вебинаре РЭЦ и "Сибура" рассказали про рост рынка полимеров

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На платформе "Бизнес-практики "Сибура" при поддержке Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) прошел вебинар, посвященный особенностям экспортной деятельности в РФ, сообщает центр.
"В рамках вебинара эксперты рассказали российским компаниям - партнерам "Сибура" о том, как начать или расширить экспортную деятельность с минимальными рисками, а также представили государственные и корпоративные программы поддержки экспортеров", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ
21 июня, 18:59
Глава представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев, директор по сопровождению экспорта в химической отрасли РЭЦ Наталья Яковлева и директор по маркетингу Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко представили программы поддержки экспортеров, предлагаемые Группой компаний РЭЦ.
РЭЦ помогает партнерам "Сибура" развивать экспортный бизнес, предоставляя комплексные услуги, включая повышение квалификации сотрудников, поиск новых рынков и клиентов, льготное финансирование и страхование рисков. Отдельное внимание было уделено государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая позволяет получать онлайн доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт в режиме "одного окна".
Руководитель службы развития спроса "Сибура" Антон Кизиченков и главный эксперт продуктового продвижения и цифровых решений Евгений Царик рассказали об инициативах "Сибура" по поддержке производителей полимерных изделий. Для поддержки эффективности бизнеса партнеров "Сибур" реализует программу "Экспортный форсаж", в рамках которой производители могут получить специальные коммерческие условия на сырье для произведенной из него и экспортируемой продукции.
Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Адыгея представила продукцию с экспортным потенциалом
20 июня, 18:03
"Программы поддержки РЭЦ и "Сибура" отлично дополняют друг друга, помогают компаниям отрасли повысить свою конкурентоспособность на экспортных рынках и обеспечить наиболее эффективное включение российского бизнеса в глобальные и региональные цепочки создания стоимости", - уточнил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
В 2023 году российский рынок полимеров показал рост 9%. Около половины этого роста – неорганический, результат программ поддержки "Сибура". Ожидается, что в ближайшие 5 лет спрос на полимеры продолжит расти и составит 6 миллионов тонн.
"Выступая в качестве надежного партнера для роста, "Сибур" стремится поддерживать партнеров, предоставляя не только новые продукты, но и специальные условия для развития бизнеса. Наши программы поддержки помогают нашим партнерам расширять присутствие за рубежом и выходить на новые экспортные рынки, а также повышать эффективность производственных и коммерческих процессов", - отметил Царик.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
РЭЦ: потенциал несырьевого экспорта России во Вьетнам — $480 млн в год
20 июня, 13:27
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала