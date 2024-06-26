https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:31
2024-06-26T19:31
2024-06-26T19:36
происшествия
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955688656_0:226:472:492_1920x0_80_0_0_0cf6ea9564c17ecc3b5b3ccd938f3dea.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале."Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что предварительно установлено, что погибших в результате схода вагонов поезда в Коми нет, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240626/komi-1955688058.html
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955688656_0:208:472:562_1920x0_80_0_0_8c2fc2380a282e36be9574f0e7a5695f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов поезда в Коми