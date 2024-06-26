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СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
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19:31 26.06.2024 (обновлено: 19:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:31
2024-06-26T19:36
происшествия
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале."Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что предварительно установлено, что погибших в результате схода вагонов поезда в Коми нет, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240626/komi-1955688058.html
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происшествия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов поезда в Коми

© Северо-Западная транспортная прокуратураМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. 26 июня 2024
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. 26 июня 2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. 26 июня 2024
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале.
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что предварительно установлено, что погибших в результате схода вагонов поезда в Коми нет, информация о пострадавших уточняется.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Вчера, 19:30
 
ПроисшествияРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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