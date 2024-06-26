https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми - РИА Новости, 26.06.2024

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Коми

Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:31

2024-06-26T19:31

2024-06-26T19:36

происшествия

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале."Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что предварительно установлено, что погибших в результате схода вагонов поезда в Коми нет, информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240626/komi-1955688058.html

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми