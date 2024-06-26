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В Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск

В Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск - РИА Новости, 26.06.2024

В Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:14

2024-06-26T19:14

2024-06-26T21:06

происшествия

воркута

новороссийск

ржд

республика коми

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили РЖД в Telegram-канале."Двадцать шестого июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск", — указано в релизе.Предварительно установлено, что погибших нет, рассказали в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России. Как уточнили власти Воркуты, есть пострадавшие — порядка десяти пассажиров в тяжелом состоянии.По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отхода от станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.Движение поездов на этом участке приостановлено, туда вылетел глава Коми Владимир Уйба.

воркута

новороссийск

республика коми

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T19:14 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воркута, новороссийск, ржд, республика коми, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми, владимир уйба