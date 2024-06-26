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На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП - РИА Новости, 26.06.2024
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09:50 26.06.2024 (обновлено: 10:16 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/uralkaliy-1955505734.html
На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП
На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП - РИА Новости, 26.06.2024
На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП
Режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике "Уралкалия" в Соликамске после "вспышки газа" снят, пострадавшие госпитализированы,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:50
2024-06-26T10:16
происшествия
соликамск
уралкалий
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике "Уралкалия" в Соликамске после "вспышки газа" снят, пострадавшие госпитализированы, производственные объекты компании работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в среду на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа". Как сообщали в компании, пострадали два человека, персонал был выведен на поверхность. "В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в компании. В компании напомнили, что производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме, а обстоятельства происшедшего выясняются.
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происшествия, соликамск, уралкалий
Происшествия, Соликамск, Уралкалий
На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП

На руднике "Уралкалия" в Соликамске после вспышки газа сняли режим работы

© Фото : Прокуратура Пермского края/TelegramРудник "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске, где произошла "вспышка газа"
Рудник Уралкалия СКРУ-3 в городе Соликамске, где произошла вспышка газа - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Прокуратура Пермского края/Telegram
Рудник "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске, где произошла "вспышка газа"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике "Уралкалия" в Соликамске после "вспышки газа" снят, пострадавшие госпитализированы, производственные объекты компании работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в среду на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа". Как сообщали в компании, пострадали два человека, персонал был выведен на поверхность.
«
"В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в компании.
В компании напомнили, что производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме, а обстоятельства происшедшего выясняются.
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ПроисшествияСоликамскУралкалий
 
 
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