https://ria.ru/20240626/uralkaliy-1955505734.html

На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП

На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП - РИА Новости, 26.06.2024

На руднике "Уралкалия" в Соликамске сняли режим ЧП

Режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике "Уралкалия" в Соликамске после "вспышки газа" снят, пострадавшие госпитализированы,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:50

2024-06-26T09:50

2024-06-26T10:16

происшествия

соликамск

уралкалий

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике "Уралкалия" в Соликамске после "вспышки газа" снят, пострадавшие госпитализированы, производственные объекты компании работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в среду на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа". Как сообщали в компании, пострадали два человека, персонал был выведен на поверхность. "В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в компании. В компании напомнили, что производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме, а обстоятельства происшедшего выясняются.

https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html

соликамск

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происшествия, соликамск, уралкалий