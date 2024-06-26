https://ria.ru/20240626/ukraina-1955707089.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 26.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:41

2024-06-26T21:41

2024-06-26T22:12

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале "Общественное"."В Харькове слышна серия взрывов", — говорится в публикации.С 21:25 в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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россия, украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире