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Асад высоко оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 26.06.2024 (обновлено: 21:06 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955690208.html
Асад высоко оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине
Асад высоко оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Асад высоко оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине
Президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым заявил, что высоко оценивает инициативу российского лидера... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:40
2024-06-26T21:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
башар асад
владимир путин
сирия
александр лаврентьев
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КАИР, 26 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым заявил, что высоко оценивает инициативу российского лидера Владимира Путина по Украине и считает ее реальной основой для мирного урегулирования."Президент Асад высоко оценил мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным, между Россией и Украиной, считая, что она представляет реальную основу для мирного урегулирования между двумя странами", - сообщается в заявлении канцелярии сирийского лидера.Как подчеркнул Асад, отказ Запада и Украины от этой инициативы "означает, что они несут абсолютную ответственность за кровопролитие".Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240617/siriya-1953407592.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Башар Асад, Владимир Путин, Сирия, Александр Лаврентьев, Киев, НАТО
Асад высоко оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине

Асад: идея Путина по Украине представляет реальную основу для урегулирования

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 26 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым заявил, что высоко оценивает инициативу российского лидера Владимира Путина по Украине и считает ее реальной основой для мирного урегулирования.
"Президент Асад высоко оценил мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным, между Россией и Украиной, считая, что она представляет реальную основу для мирного урегулирования между двумя странами", - сообщается в заявлении канцелярии сирийского лидера.
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Как подчеркнул Асад, отказ Запада и Украины от этой инициативы "означает, что они несут абсолютную ответственность за кровопролитие".
Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреБашар АсадВладимир ПутинСирияАлександр ЛаврентьевКиевНАТО
 
 
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