В Киеве раскритиковали жителей, поднимающих тему коррупции на Украине
Ермак: некоторые жители Украины намеренно масштабируют проблему коррупции
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале раскритиковал украинцев, которые поднимают тему коррупции в стране.
"Интересно то, как часто борьба с коррупцией на Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду, и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура… Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", - написал Ермак. Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности. в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.