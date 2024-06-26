https://ria.ru/20240626/ukraina-1955647757.html

В Киеве раскритиковали жителей, поднимающих тему коррупции на Украине

В Киеве раскритиковали жителей, поднимающих тему коррупции на Украине - РИА Новости, 26.06.2024

В Киеве раскритиковали жителей, поднимающих тему коррупции на Украине

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале раскритиковал украинцев, которые поднимают тему коррупции в стране. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:12

2024-06-26T17:12

2024-06-26T17:12

в мире

украина

андрей ермак

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале раскритиковал украинцев, которые поднимают тему коррупции в стране. "Интересно то, как часто борьба с коррупцией на Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду, и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура… Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", - написал Ермак. Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды. Сообщения о коррупции на Украине, в частности. в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак