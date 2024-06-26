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Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2024
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16:44 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955636677.html
Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос
Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2024
Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос
Почти 80% жителей Украине не доверяют госаппарату страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром экономических и политических... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:44
2024-06-26T16:44
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Почти 80% жителей Украине не доверяют госаппарату страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром экономических и политических исследований Разумкова. Исследование проводилось с 6 по 12 июня методом face-to-face. В нем приняли участие 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату – чиновникам - не доверяют 78,5%, политическим партиям - 77,5%, Верховной раде Украины - 76%, судам - 73%, правительству Украины - 73%, прокуратуре - 64%", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте центра. По данным исследования, наибольший уровень доверия - у ВСУ, им доверяет 90% опрошенных. Волонтерским организациям доверяют 81%, добровольческим батальонам – 80%, министерству обороны – 61%. Владимиру Зеленскому доверяет 54% респондентов. "Чаще выражали доверие, чем недоверие… (главе МИД – ред.) Дмитрию Кулебе - соответственно 43% и 35,5%, (главе СБУ – ред.) Василию Малюку - соответственно 38% и 25%", - свидетельствуют данные опроса.
https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950458929.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, василий малюк, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Василий Малюк, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос

Опрос: почти 80% жителей Украины не доверяют госаппарату страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Почти 80% жителей Украине не доверяют госаппарату страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром экономических и политических исследований Разумкова.
Исследование проводилось с 6 по 12 июня методом face-to-face. В нем приняли участие 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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4 июня, 16:58
«
"Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату – чиновникам - не доверяют 78,5%, политическим партиям - 77,5%, Верховной раде Украины - 76%, судам - 73%, правительству Украины - 73%, прокуратуре - 64%", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте центра.
По данным исследования, наибольший уровень доверия - у ВСУ, им доверяет 90% опрошенных. Волонтерским организациям доверяют 81%, добровольческим батальонам – 80%, министерству обороны – 61%. Владимиру Зеленскому доверяет 54% респондентов.
«
"Чаще выражали доверие, чем недоверие… (главе МИД – ред.) Дмитрию Кулебе - соответственно 43% и 35,5%, (главе СБУ – ред.) Василию Малюку - соответственно 38% и 25%", - свидетельствуют данные опроса.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВасилий МалюкВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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