https://ria.ru/20240626/ukraina-1955636677.html

Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос

Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос - РИА Новости, 26.06.2024

Почти 80% украинцев не доверяют госаппарату, показал опрос

Почти 80% жителей Украине не доверяют госаппарату страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром экономических и политических... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:44

2024-06-26T16:44

2024-06-26T16:44

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Почти 80% жителей Украине не доверяют госаппарату страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром экономических и политических исследований Разумкова. Исследование проводилось с 6 по 12 июня методом face-to-face. В нем приняли участие 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату – чиновникам - не доверяют 78,5%, политическим партиям - 77,5%, Верховной раде Украины - 76%, судам - 73%, правительству Украины - 73%, прокуратуре - 64%", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте центра. По данным исследования, наибольший уровень доверия - у ВСУ, им доверяет 90% опрошенных. Волонтерским организациям доверяют 81%, добровольческим батальонам – 80%, министерству обороны – 61%. Владимиру Зеленскому доверяет 54% респондентов. "Чаще выражали доверие, чем недоверие… (главе МИД – ред.) Дмитрию Кулебе - соответственно 43% и 35,5%, (главе СБУ – ред.) Василию Малюку - соответственно 38% и 25%", - свидетельствуют данные опроса.

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950458929.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, василий малюк, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины