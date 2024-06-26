https://ria.ru/20240626/ukraina-1955628340.html

На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене

На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене - РИА Новости, 26.06.2024

На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что завела уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", его... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:19

2024-06-26T16:19

2024-06-26T16:25

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что завела уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", его обвиняют в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене. "СБУ и НАБУ разоблачили главу департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупке бронежилетов", - говорится в сообщении СБУ. По информации спецслужбы, подозреваемый весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по вдвое завышенной стоимости. "Это привело к бюджетным убыткам на сумму более 10 миллионов гривен (246,7 тысячи долларов – ред.). Уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением"… Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в СБУ. Имя чиновника не называют.

https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)