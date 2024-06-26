На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене
СБУ обвинила экс-чиновника "Укрэнерго" в закупке бронежилетов по завышенной цене
© Фото : СБУЗадержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене
© Фото : СБУ
Задержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что завела уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", его обвиняют в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене.
«
"СБУ и НАБУ разоблачили главу департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупке бронежилетов", - говорится в сообщении СБУ.
По информации спецслужбы, подозреваемый весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по вдвое завышенной стоимости.
"Это привело к бюджетным убыткам на сумму более 10 миллионов гривен (246,7 тысячи долларов – ред.). Уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением"… Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в СБУ.
Имя чиновника не называют.