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На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 26.06.2024 (обновлено: 16:25 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955628340.html
На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене
На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене - РИА Новости, 26.06.2024
На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что завела уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", его... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:19
2024-06-26T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что завела уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", его обвиняют в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене. "СБУ и НАБУ разоблачили главу департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупке бронежилетов", - говорится в сообщении СБУ. По информации спецслужбы, подозреваемый весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по вдвое завышенной стоимости. "Это привело к бюджетным убыткам на сумму более 10 миллионов гривен (246,7 тысячи долларов – ред.). Уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением"… Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в СБУ. Имя чиновника не называют.
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в мире, украина, укрэнерго, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине обвинили экс-чиновника в закупке бронежилетов по повышенной цене

СБУ обвинила экс-чиновника "Укрэнерго" в закупке бронежилетов по завышенной цене

© Фото : СБУЗадержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене
Задержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании Укрэнерго, обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : СБУ
Задержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что завела уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", его обвиняют в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене.
«
"СБУ и НАБУ разоблачили главу департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупке бронежилетов", - говорится в сообщении СБУ.
По информации спецслужбы, подозреваемый весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по вдвое завышенной стоимости.
"Это привело к бюджетным убыткам на сумму более 10 миллионов гривен (246,7 тысячи долларов – ред.). Уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением"… Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в СБУ.
Имя чиновника не называют.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов
2 апреля, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнергоСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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