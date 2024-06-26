Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ
WP: отставка командующего объединенными силами ВСУ Содоля ослабит Сырского
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Утвержденная Владимиром Зеленским отставка командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля может ослабить позиции главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, сообщает издание Washington Post со ссылкой на аналитиков.
Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
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"Быстрое отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого рядовые солдаты и так не любят", - пишет издание.
Кроме того, подчеркивается, что это может обернуться неприятными последствиями для самого Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ Валерия Залужного.
По мнению газеты, призыв расследовать действия Содоля представляет собой удивительное проявление разногласий внутри украинского командования. Как отмечает издание, подобные разногласия обычно держатся в секрете, а служащие, критикующие свое командование, могут понести наказание.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий.