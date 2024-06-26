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Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955628149.html
Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ
Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ
Утвержденная Владимиром Зеленским отставка командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля может ослабить позиции главнокомандующего украинскими войсками... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:19
2024-06-26T16:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Утвержденная Владимиром Зеленским отставка командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля может ослабить позиции главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, сообщает издание Washington Post со ссылкой на аналитиков. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Быстрое отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого рядовые солдаты и так не любят", - пишет издание. Кроме того, подчеркивается, что это может обернуться неприятными последствиями для самого Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ Валерия Залужного. По мнению газеты, призыв расследовать действия Содоля представляет собой удивительное проявление разногласий внутри украинского командования. Как отмечает издание, подобные разногласия обычно держатся в секрете, а служащие, критикующие свое командование, могут понести наказание. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий.
https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html
https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html
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россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ

WP: отставка командующего объединенными силами ВСУ Содоля ослабит Сырского

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Утвержденная Владимиром Зеленским отставка командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля может ослабить позиции главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, сообщает издание Washington Post со ссылкой на аналитиков.
Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
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"Быстрое отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого рядовые солдаты и так не любят", - пишет издание.
Кроме того, подчеркивается, что это может обернуться неприятными последствиями для самого Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ Валерия Залужного.
По мнению газеты, призыв расследовать действия Содоля представляет собой удивительное проявление разногласий внутри украинского командования. Как отмечает издание, подобные разногласия обычно держатся в секрете, а служащие, критикующие свое командование, могут понести наказание.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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