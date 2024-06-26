https://ria.ru/20240626/ukraina-1955628149.html

Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ

Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

Отставка Содоля может ослабить Сырского, пишут СМИ

Утвержденная Владимиром Зеленским отставка командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля может ослабить позиции главнокомандующего украинскими войсками... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:19

2024-06-26T16:19

2024-06-26T16:19

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Утвержденная Владимиром Зеленским отставка командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля может ослабить позиции главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, сообщает издание Washington Post со ссылкой на аналитиков. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Быстрое отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого рядовые солдаты и так не любят", - пишет издание. Кроме того, подчеркивается, что это может обернуться неприятными последствиями для самого Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ Валерия Залужного. По мнению газеты, призыв расследовать действия Содоля представляет собой удивительное проявление разногласий внутри украинского командования. Как отмечает издание, подобные разногласия обычно держатся в секрете, а служащие, критикующие свое командование, могут понести наказание. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что начштаба бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая организация) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении Содоля, причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий.

https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html

https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html

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россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины