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На Украине сделали тревожное заявление о ПВО - РИА Новости, 26.06.2024
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14:47 26.06.2024 (обновлено: 16:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955592303.html
На Украине сделали тревожное заявление о ПВО
На Украине сделали тревожное заявление о ПВО - РИА Новости, 26.06.2024
На Украине сделали тревожное заявление о ПВО
Главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит ракет для систем ПВО, цитирует исполнительного директора украинской энергетической... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:47
2024-06-26T16:36
в мире
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дтэк
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит ракет для систем ПВО, цитирует исполнительного директора украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука издание Kyiv Post."Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. &lt;...&gt; Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения", — сказал он.В свою очередь, генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии с марта 2024 года.В апреле энергохолдинг ДТЭК сообщил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955541015.html
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в мире, украина, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, ДТЭК, Укрэнерго
На Украине сделали тревожное заявление о ПВО

На Украине связали дефицит ПВО с ухудшением энергетической ситуации

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит ракет для систем ПВО, цитирует исполнительного директора украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука издание Kyiv Post.

"Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. <...> Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения", — сказал он.
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В свою очередь, генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии с марта 2024 года.

В апреле энергохолдинг ДТЭК сообщил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
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