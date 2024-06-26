https://ria.ru/20240626/ukraina-1955592303.html

На Украине сделали тревожное заявление о ПВО

На Украине сделали тревожное заявление о ПВО - РИА Новости, 26.06.2024

На Украине сделали тревожное заявление о ПВО

Главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит ракет для систем ПВО, цитирует исполнительного директора украинской энергетической... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:47

2024-06-26T14:47

2024-06-26T16:36

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укрэнерго

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит ракет для систем ПВО, цитирует исполнительного директора украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука издание Kyiv Post."Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. <...> Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения", — сказал он.В свою очередь, генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии с марта 2024 года.В апреле энергохолдинг ДТЭК сообщил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955541015.html

https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html

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в мире, украина, дтэк, укрэнерго