https://ria.ru/20240626/ukraina-1955509367.html

В офисе Зеленского отреагировали на мирный план советников Трампа

В офисе Зеленского отреагировали на мирный план советников Трампа - РИА Новости, 26.06.2024

В офисе Зеленского отреагировали на мирный план советников Трампа

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение советников бывшего президента США Дональда Трампа по заморозке украинского конфликта РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:07

2024-06-26T10:07

2024-06-26T12:04

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михаил подоляк

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение советников бывшего президента США Дональда Трампа по заморозке украинского конфликта и началу мирного диалога между Москвой и Киевом, приводит его слова Reuters."Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы "странно"…" — сказал он.В свою очередь президент Владимир Путин ранее рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.Накануне советники Дональда Трампа подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие —она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.Читайте в Дзен: Германия готова пойти на историческое преступление ради РоссииШеф Пентагона решился. Остин лично позвонил Белоусову и обсудил с ним Украину

https://ria.ru/20240616/peregovory-1953260171.html

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в мире, украина, россия, киев, михаил подоляк, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато