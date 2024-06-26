https://ria.ru/20240626/ugrozy-1955717242.html
Путин призвал развивать системы дистанционного обнаружения угроз
Путин призвал развивать системы дистанционного обнаружения угроз - РИА Новости, 26.06.2024
Путин призвал развивать системы дистанционного обнаружения угроз
Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость развивать системы дистанционного обнаружения угроз. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:23
2024-06-26T23:23
2024-06-26T23:23
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость развивать системы дистанционного обнаружения угроз. Глава государства в среду провел совещание по вопросам кораблестроения. "Для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов", - сказал президент.
https://ria.ru/20240626/flot-1955716649.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал развивать системы дистанционного обнаружения угроз
Путин призвал развивать системы дистанционного обнаружения угроз, включая БПЛА