https://ria.ru/20240626/uchkuevka-1955662524.html

Пляж в Севастополе остается закрытым после атаки ВСУ в воскресенье

Пляж в Севастополе остается закрытым после атаки ВСУ в воскресенье - РИА Новости, 26.06.2024

Пляж в Севастополе остается закрытым после атаки ВСУ в воскресенье

Пляж "Учкуевка" в Севастополе остаётся четвертый день закрытым для посетителей после ракетной атаки ВСУ, вход охраняет полиция, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:50

2024-06-26T17:50

2024-06-26T17:50

специальная военная операция на украине

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974040_0:83:3132:1844_1920x0_80_0_0_15d302a86462a9dc01f1e1f9a1864cb3.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Пляж "Учкуевка" в Севастополе остаётся четвертый день закрытым для посетителей после ракетной атаки ВСУ, вход охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости. Дорога к пляжу на северной стороне Севастополя, который местные жители называют "Учкуевка", безлюдна. Редкие прохожие спускаются вниз ко входу и разворачиваются обратно. Здесь дежурят полицейские, говорят, что проход закрыт, потому что спасатели и военные проводят очистку территории. Рядом расположен стихийный мемориал в память о погибших и пострадавших при теракте. На стоянке автокемпинга тоже пусто. По словам местного сторожа, когда кемпинг заработает, неизвестно, надеется, что к выходным. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность