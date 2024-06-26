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Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 26.06.2024
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01:30 26.06.2024 (обновлено: 02:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ucheniya-1955469376.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 26.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:30
2024-06-26T02:36
севастополь
михаил развожаев
россия
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов."Ориентировочно около 02.00 в районе Северного и Южного молов, флот проведет тренировку - будет произведен один учебный выстрел. Будет громко, поэтому предупреждаю", - написал он.
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севастополь, михаил развожаев, россия, черноморский флот вмф россии
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Черноморский флот ВМФ России
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Развожаев: ночью в Севастополе состоятся учения со стрельбой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов.
"Ориентировочно около 02.00 в районе Северного и Южного молов, флот проведет тренировку - будет произведен один учебный выстрел. Будет громко, поэтому предупреждаю", - написал он.
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СевастопольМихаил РазвожаевРоссияЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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