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Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 26.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:30
2024-06-26T01:30
2024-06-26T02:36
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов."Ориентировочно около 02.00 в районе Северного и Южного молов, флот проведет тренировку - будет произведен один учебный выстрел. Будет громко, поэтому предупреждаю", - написал он.
https://ria.ru/20240625/plyazh-1955382638.html
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севастополь, михаил развожаев, россия, черноморский флот вмф россии
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Черноморский флот ВМФ России
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Развожаев: ночью в Севастополе состоятся учения со стрельбой