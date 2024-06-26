https://ria.ru/20240626/ucheniya-1955469376.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 26.06.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:30

2024-06-26T01:30

2024-06-26T02:36

севастополь

михаил развожаев

россия

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов."Ориентировочно около 02.00 в районе Северного и Южного молов, флот проведет тренировку - будет произведен один учебный выстрел. Будет громко, поэтому предупреждаю", - написал он.

https://ria.ru/20240625/plyazh-1955382638.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия, черноморский флот вмф россии