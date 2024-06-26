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На Украине женщина убила гостя, который плюнул в ее борщ - РИА Новости, 26.06.2024
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19:03 26.06.2024 (обновлено: 21:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ubiystvo-1955681163.html
На Украине женщина убила гостя, который плюнул в ее борщ
На Украине женщина убила гостя, который плюнул в ее борщ - РИА Новости, 26.06.2024
На Украине женщина убила гостя, который плюнул в ее борщ
На Украине женщина убила гостя, который плевался в приготовленную ею еду, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на судебный реестр. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:03
2024-06-26T21:36
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Украине женщина убила гостя, который плевался в приготовленную ею еду, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на судебный реестр."В Житомире 29-летняя женщина убила своего гостя, который плюнул в ее борщ", — говорится в тексте.Отмечается, что виновная распивала алкоголь у себя дома в компании трех мужчин, один из которых ругался и плевался в блюдо, приготовленное хозяйкой. Последняя попросила гостя перестать и в ссоре несколько раз ударила его по лицу, а затем ногой по голове.После этого подсудимая попросила остальных помочь ей отнести пострадавшего к реке.Женщину приговорили к десяти годам тюремного заключения.
https://ria.ru/20240614/ubiystvo-1952936537.html
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в мире, украина, житомир
В мире, Украина, Житомир
На Украине женщина убила гостя, который плюнул в ее борщ

Страна.ua: в Житомире женщина убила гостя, который плюнул в ее борщ

CC BY-SA 2.0 / Juerg Vollmer / Борщ
Борщ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Juerg Vollmer /
Борщ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Украине женщина убила гостя, который плевался в приготовленную ею еду, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на судебный реестр.
Житомире 29-летняя женщина убила своего гостя, который плюнул в ее борщ", — говорится в тексте.
Отмечается, что виновная распивала алкоголь у себя дома в компании трех мужчин, один из которых ругался и плевался в блюдо, приготовленное хозяйкой. Последняя попросила гостя перестать и в ссоре несколько раз ударила его по лицу, а затем ногой по голове.
После этого подсудимая попросила остальных помочь ей отнести пострадавшего к реке.
Женщину приговорили к десяти годам тюремного заключения.
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