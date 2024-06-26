Рейтинг@Mail.ru
"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 26.06.2024 (обновлено: 19:37 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html
"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС
"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС - РИА Новости, 26.06.2024
"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС
Читатели турецкого портала Haber7 негативно отреагировали на решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в союз. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:55
2024-06-26T19:37
в мире
турция
украина
россия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836838228_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aada4a64a4f522aba4fc39cf874c827e.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 негативно отреагировали на решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в союз.Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб также подтвердила, что ЕС приступил к этой процедуре. Как известно, Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.Некоторые читатели не только возмутились тем, что Турции не позволяют стать членом союза уже 25 лет, но и обеспокоились возможным "окружением" членами ЕС."Они окружат Россию и Турцию. Поэтому мы вместе с Россией не должны допустить этого", — заявил один из читателей."Она что, подходит под Копенгагенские и Маастрихтские критерии?" — поинтересовался другой."Почему Украина не ждет 50 лет?" — возмутился третий."Не пора ли Турции выйти из переговоров с ЕС? Мы так и будем надрывать пупок, чтобы соответствовать ему?" — предложил пользователь."Эта новость показывает, что с Евросоюзом все кончено, потому что европейцы стали американской марионеткой", — отметил читатель портала.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955649449.html
https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html
https://ria.ru/20240626/kiev-1955614422.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836838228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37969f4bd4764b173338da0a43ea8067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, россия, нато, евросоюз
В мире, Турция, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз

"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 негативно отреагировали на решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в союз.
Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб также подтвердила, что ЕС приступил к этой процедуре. Как известно, Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Особая угроза": в США испугались российского оружия на Украине
Вчера, 17:15
Некоторые читатели не только возмутились тем, что Турции не позволяют стать членом союза уже 25 лет, но и обеспокоились возможным "окружением" членами ЕС.
«
"Они окружат Россию и Турцию. Поэтому мы вместе с Россией не должны допустить этого", — заявил один из читателей.
"Она что, подходит под Копенгагенские и Маастрихтские критерии?" — поинтересовался другой.
"Почему Украина не ждет 50 лет?" — возмутился третий.
"Не пора ли Турции выйти из переговоров с ЕС? Мы так и будем надрывать пупок, чтобы соответствовать ему?" — предложил пользователь.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Во Франции раскрыли, когда ЕС вступит в конфликт на Украине
Вчера, 17:51
"Эта новость показывает, что с Евросоюзом все кончено, потому что европейцы стали американской марионеткой", — отметил читатель портала.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.
После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Попадем в котел": в Киеве забили тревогу из-за положения ВСУ
Вчера, 15:33
 
В миреТурцияУкраинаРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала