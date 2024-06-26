https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html

"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС

"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС - РИА Новости, 26.06.2024

"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС

Читатели турецкого портала Haber7 негативно отреагировали на решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в союз. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:55

2024-06-26T18:55

2024-06-26T19:37

в мире

турция

украина

россия

нато

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 негативно отреагировали на решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в союз.Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб также подтвердила, что ЕС приступил к этой процедуре. Как известно, Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.Некоторые читатели не только возмутились тем, что Турции не позволяют стать членом союза уже 25 лет, но и обеспокоились возможным "окружением" членами ЕС."Они окружат Россию и Турцию. Поэтому мы вместе с Россией не должны допустить этого", — заявил один из читателей."Она что, подходит под Копенгагенские и Маастрихтские критерии?" — поинтересовался другой."Почему Украина не ждет 50 лет?" — возмутился третий."Не пора ли Турции выйти из переговоров с ЕС? Мы так и будем надрывать пупок, чтобы соответствовать ему?" — предложил пользователь."Эта новость показывает, что с Евросоюзом все кончено, потому что европейцы стали американской марионеткой", — отметил читатель портала.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955649449.html

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в мире, турция, украина, россия, нато, евросоюз