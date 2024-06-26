https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955527087.html

В Турции заявили о желании США ослабить страну

В Турции заявили о желании США ослабить страну - РИА Новости, 26.06.2024

В Турции заявили о желании США ослабить страну

США понимают, что Анкара в конечном итоге приблизится к евразийской геополитической оси, целью Вашингтона является максимально ослабить и расчленить Турцию,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:20

2024-06-26T11:20

2024-06-26T11:20

в мире

турция

сша

евразия

омер челик

нато

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. США понимают, что Анкара в конечном итоге приблизится к евразийской геополитической оси, целью Вашингтона является максимально ослабить и расчленить Турцию, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее ряд экспертов и СМИ выразили мнение о том, что Турция в последнее время сделала ставку на потепление отношений с Западом. Официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик заявлял, что на Западе стали "лучше понимать" Турцию. "На самом деле никакого потепления или сближения между Турцией и США на данный момент нет. Видимость этого сближения объясняется тем, что сторонники НАТО набирают силу на фоне тупика, в который попало правительство. Атлантика и Турция – это противоречие, США осознают это непримиримое противоречие", - заявил собеседник агентства. По его словам, США знают, что Турция в конечном итоге станет частью евразийской геополитической оси. "Цель США - максимально ослабить Турцию в процессе её участия в Евразии. Это ослабление Турции и даже её расчленение, если США смогут себе это позволить. Главная цель поддержки РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.) на востоке и юго-востоке Турции и на севере Сирии - ослабить Турцию настолько, насколько это возможно. Через некоторое время Турция изменит своё направление в сторону Азии. Фактически, турецкий корабль сменил своё направление в сторону Евразии. Однако силы, находящиеся внутри корабля, пытаются направиться на Запад, несмотря на основной курс корабля", - подчеркнул он. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.

https://ria.ru/20240618/turtsiya-1953569626.html

https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сша, евразия, омер челик, нато