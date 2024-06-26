https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955517160.html
Эксперт оценил шансы Турции стать членом БРИКС
Эксперт оценил шансы Турции стать членом БРИКС - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперт оценил шансы Турции стать членом БРИКС
Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:45
2024-06-26T10:45
2024-06-26T10:45
турция
волкан оздемир
хакан фидан
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне позитивным для страны, считает директор турецкого Центра стратегических исследований ATASAM Волкан Оздемир. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что заинтересованность Турции в БРИКС - нормальный процесс, Анкару интересует видение мировой экономики. "БРИКС - одна из международных организаций, символизирующих многополярность, значение которой возросло в последние годы. На мой взгляд, членство Турции в БРИКС является крайне позитивным, поскольку открывает альтернативные экономические возможности", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Однако, по его мнению, Турции, "которая в своей внешней политике, особенно в последний год, отдала приоритет возвращению к западной оси и сильно зависит от западного финансового капитала, трудно стать членом БРИКС". "Поэтому заявления нынешнего правительства и официальных лиц Турецкой Республики о членстве в БРИКС не кажутся серьёзными", - считает он.
https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html
https://ria.ru/20240617/briks--1953323693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, волкан оздемир, хакан фидан, брикс, в мире
Турция, Волкан Оздемир, Хакан Фидан, БРИКС, В мире
Эксперт оценил шансы Турции стать членом БРИКС
Оздемир: Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики
АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне позитивным для страны, считает директор турецкого Центра стратегических исследований ATASAM Волкан Оздемир.
Глава МИД Турции Хакан Фидан
заявил в понедельник, что заинтересованность Турции в БРИКС - нормальный процесс, Анкару интересует видение мировой экономики.
"БРИКС - одна из международных организаций, символизирующих многополярность, значение которой возросло в последние годы. На мой взгляд, членство Турции в БРИКС является крайне позитивным, поскольку открывает альтернативные экономические возможности", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
Однако, по его мнению, Турции, "которая в своей внешней политике, особенно в последний год, отдала приоритет возвращению к западной оси и сильно зависит от западного финансового капитала, трудно стать членом БРИКС
".
"Поэтому заявления нынешнего правительства и официальных лиц Турецкой Республики о членстве в БРИКС не кажутся серьёзными", - считает он.