https://ria.ru/20240626/trevoga-1955501111.html
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.06.2024
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:29
2024-06-26T09:29
2024-06-26T09:30
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области прозвучала в 08.59 мск. В 09.15 тревога распространилась на все остальные указанные области. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и еще трех областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Харьковской области прозвучала в 08.59 мск. В 09.15 тревога распространилась на все остальные указанные области. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.