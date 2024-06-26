https://ria.ru/20240626/tovarooborot-1955574409.html

Более чем на 13% вырос товарооборот Москвы и Вьетнама в 2023 году

Более чем на 13% вырос товарооборот Москвы и Вьетнама в 2023 году - РИА Новости, 26.06.2024

Более чем на 13% вырос товарооборот Москвы и Вьетнама в 2023 году

Московские промышленники в 2023 году нарастили поставки товаров во Вьетнам, в результате чего объем взаимной торговли вырос более чем на 13% и достиг почти 40%... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:13

2024-06-26T14:13

2024-06-26T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

вьетнам

москва

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские промышленники в 2023 году нарастили поставки товаров во Вьетнам, в результате чего объем взаимной торговли вырос более чем на 13% и достиг почти 40% в структуре общероссийского товарооборота, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город содействует продвижению столичной продукции на зарубежные рынки. Благодаря центру "Моспром" московские промышленники в 2023 году на 55 процентов нарастили поставки товаров во Вьетнам по сравнению с 2022 годом. В результате объем взаимной торговли Москвы с этой страной вырос более чем на 13 процентов и достиг почти 40 процентов в структуре общероссийского товарооборота", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Он отметил, что московский бизнес отправляет самую разную продукцию: от медтехники до продуктов питания.Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" провел с 2019 года семь мероприятий для столичных промышленников, а также четыре бизнес-миссии и три международные отраслевые выставки."Рынок Вьетнама остается одним из самых перспективных для московских компаний благодаря высоким темпам роста экономики и высокой плотности населения. На экспорт товаров промышленных отраслей приходится порядка 63% поставок. Высоким спросом пользуются медицинская техника и продукция приборостроения, электрическая аппаратура, лекарственные препараты, профессиональная и уходовая косметика от московских производителей", - сказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Наибольшей популярностью среди товаров пищевой промышленности пользуются товары для здорового питания, хлебобулочные и кондитерские изделия, шоколад и мясная продукция. В общей структуре столичного экспорта во Вьетнам продукты питания занимают порядка 37%.Таким образом, столичные кондитерские фабрики поставляют во Вьетнам более сотни тонн кондитерских изделий в год.Управляющий директор холдинга "Объединенные кондитеры" Алексей Орлов отметил, что у любителей сладкого во Вьетнаме популярны российские весовые конфеты, молочный шоколад, печенье, карамель и вафли.Торгово-экономические отношения во многом развиваются благодаря преференциям в рамках зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. Для экспортеров действуют сниженные ставки таможенных пошлин, а также другие льготы. Например, те, которые позволяют наращивать взаимные поставки товаров, а также расширять потоки инвестиций между странами-членами ЕАЭС и Вьетнамом.Например, столичный производитель банкоматов и платежных терминалов в рамках стратегического партнерства со Вьетнамом покупает у иностранного партнера комплектующие для распознавания купюр разных валют и номиналов. В том числе и вьетнамские донги в отечественных банкоматах.По словам коммерческого директора АО "САГА Технологии" Оксаны Калашниковой, благодаря долгосрочному стратегическому партнерству компании с вьетнамским производителем получилось расширить функционал российских премиальных банкоматов САГА. Также стали возможны прием и выдача устройствами самообслуживания вьетнамских донгов.Начиная с 2022 года, московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго- Восточной Азии и стран СНГ. Делалось это, в том числе благодаря оказанной поддержки центром "Моспром".Также в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Здесь предпринимателям оказывают поддержку, например, можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

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https://ria.ru/20240625/moskva-1955233956.html

https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html

вьетнам

москва

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Артем Смирнов

вьетнам, москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский