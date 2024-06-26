https://ria.ru/20240626/svo-1955578485.html

Подразделения "Востока" отразили две контратаки

Подразделения "Востока" отразили две контратаки - РИА Новости, 26.06.2024

Подразделения "Востока" отразили две контратаки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:04

2024-06-26T14:04

2024-06-26T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 116 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки батальонной тактической группы центра территориального комплектования нацгвардии и штурмовой группы 123 бригады теробороны. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/minoborony-1955578146.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире