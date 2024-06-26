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Подразделения "Востока" отразили две контратаки
Подразделения "Востока" отразили две контратаки - РИА Новости, 26.06.2024
Подразделения "Востока" отразили две контратаки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:04
2024-06-26T14:04
2024-06-26T14:10
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 116 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки батальонной тактической группы центра территориального комплектования нацгвардии и штурмовой группы 123 бригады теробороны. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Подразделения "Востока" отразили две контратаки
МО: бойцы "Востока" отразили 2 контратаки, уничтожили до 140 солдат ВСУ