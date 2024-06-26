https://ria.ru/20240626/svo-1955578050.html

Подразделения "Запада" отразили две контратаки

Подразделения "Запада" отразили две контратаки - РИА Новости, 26.06.2024

Подразделения "Запада" отразили две контратаки

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:03

2024-06-26T14:03

2024-06-26T14:11

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 3-й механизированной бригады противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня БМ21 "Град" и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240626/svo-1955578485.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, макеевка, в мире