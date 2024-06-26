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Подразделения "Севера" поразили противника у девяти населенных пунктов - РИА Новости, 26.06.2024
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14:02 26.06.2024 (обновлено: 14:11 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/svo-1955577793.html
Подразделения "Севера" поразили противника у девяти населенных пунктов
Подразделения "Севера" поразили противника у девяти населенных пунктов - РИА Новости, 26.06.2024
Подразделения "Севера" поразили противника у девяти населенных пунктов
Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населённых пунктов Харьковской области, потери... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:02
2024-06-26T14:11
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населённых пунктов Харьковской области, потери противника составили до 300 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 300 военнослужащих, семь автомобилей, боевая машина пехоты Bradley производства США, 105 мм орудие М119 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, сша, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, В мире, Харьковская область
Подразделения "Севера" поразили противника у девяти населенных пунктов

МО: "Север" уничтожил до 300 солдат ВСУ у 9 населенных пунктов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населённых пунктов Харьковской области, потери противника составили до 300 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 300 военнослужащих, семь автомобилей, боевая машина пехоты Bradley производства США, 105 мм орудие М119 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАВ миреХарьковская область
 
 
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