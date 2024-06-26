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Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 26.06.2024 (обновлено: 13:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/svo-1955564701.html
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен - РИА Новости, 26.06.2024
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен
Мирная жительница погибла, один человек ранен при обстреле поселка Короленко в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:08
2024-06-26T13:36
специальная военная операция на украине
горловка
стирол
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла, один человек ранен при обстреле поселка Короленко в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Короленко погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.По его словам, в этом же поселке ранен один мирный житель.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска в 12.20 и 12.40 мск обстреляли указанный район Горловки, выпустив по три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, стирол, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Стирол, Украина, Донецкая Народная Республика
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен

Приходько: при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла, один человек ранен при обстреле поселка Короленко в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Короленко погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
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По его словам, в этом же поселке ранен один мирный житель.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска в 12.20 и 12.40 мск обстреляли указанный район Горловки, выпустив по три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСтиролУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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