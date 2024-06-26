https://ria.ru/20240626/svo-1955564701.html

Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен

Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен - РИА Новости, 26.06.2024

Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Горловки и один человек ранен

Мирная жительница погибла, один человек ранен при обстреле поселка Короленко в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:08

2024-06-26T13:08

2024-06-26T13:36

специальная военная операция на украине

горловка

стирол

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла, один человек ранен при обстреле поселка Короленко в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Короленко погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.По его словам, в этом же поселке ранен один мирный житель.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска в 12.20 и 12.40 мск обстреляли указанный район Горловки, выпустив по три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, стирол, украина, донецкая народная республика