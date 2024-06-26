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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 26.06.2024 (обновлено: 12:48 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/svo-1955546662.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:19
2024-06-26T12:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской ЦРБ. В результате взрыва пострадали супруги: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой помощи пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор.Он добавил, что на стоянке повреждены пять легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html
белгородская область
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белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы в Грайвороне

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramБеспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской ЦРБ
Беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской ЦРБ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«
"Беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской ЦРБ. В результате взрыва пострадали супруги: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой помощи пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор.
Он добавил, что на стоянке повреждены пять легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонВооруженные силы Украины
 
 
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