https://ria.ru/20240626/svo-1955546662.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:19

2024-06-26T12:19

2024-06-26T12:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской ЦРБ. В результате взрыва пострадали супруги: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой помощи пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор.Он добавил, что на стоянке повреждены пять легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html

белгородская область

грайворон

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белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины