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Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице - РИА Новости, 26.06.2024
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13:18 26.06.2024 (обновлено: 14:46 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sud-1955567624.html
Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице
Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице - РИА Новости, 26.06.2024
Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице
Суд запретил заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку приближаться к женщине, в избиении которой его обвиняют,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:18
2024-06-26T14:46
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Суд запретил заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку приближаться к женщине, в избиении которой его обвиняют, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. &quot;Железнодорожным районным судом Красноярска &lt;…&gt; Андрею Новаку &lt;…&gt; избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства&quot;, — говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что обвиняемому запрещается подходить к дому бывшей сожительницы ближе чем на 500 метров, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. Кроме того, он должен своевременно являться по вызовам следователя и суда.По версии следствия, в ночь на 14 июня в квартире дома на улице Юности разгорелся конфликт между Новаком и его сожительницей, в результате которого вице-спикер избил женщину, а также угрожал ей убийством. Женщина восприняла угрозы серьезно и написала заявление в полицию.СК России возбудил уголовное дело об истязаниях и угрозе убийством. Как отмечали следователи со ссылкой на слова женщины, в 2022 году Новак дважды бил ее руками и ногами по голове и телу, но за медицинской помощью она тогда не обращалась. Местные СМИ и Telegram-каналы утверждают, что конфликт произошел из-за измены Новака. Сам парламентарий заявил, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.
https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице

Красноярскому вице-спикеру избрали меру пресечения по делу об избиении женщины

© Фото : Законодательное Собрание Красноярского края/ВКонтактеЗаместитель председателя заксобрания Красноярского края Андрей Новак
Заместитель председателя заксобрания Красноярского края Андрей Новак - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Законодательное Собрание Красноярского края/ВКонтакте
Заместитель председателя заксобрания Красноярского края Андрей Новак. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Суд запретил заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку приближаться к женщине, в избиении которой его обвиняют, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«

"Железнодорожным районным судом Красноярска <…> Андрею Новаку <…> избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства", — говорится в релизе.

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В пресс-службе уточнили, что обвиняемому запрещается подходить к дому бывшей сожительницы ближе чем на 500 метров, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. Кроме того, он должен своевременно являться по вызовам следователя и суда.
По версии следствия, в ночь на 14 июня в квартире дома на улице Юности разгорелся конфликт между Новаком и его сожительницей, в результате которого вице-спикер избил женщину, а также угрожал ей убийством. Женщина восприняла угрозы серьезно и написала заявление в полицию.
СК России возбудил уголовное дело об истязаниях и угрозе убийством. Как отмечали следователи со ссылкой на слова женщины, в 2022 году Новак дважды бил ее руками и ногами по голове и телу, но за медицинской помощью она тогда не обращалась.
Местные СМИ и Telegram-каналы утверждают, что конфликт произошел из-за измены Новака. Сам парламентарий заявил, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.
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