https://ria.ru/20240626/sud-1955567624.html

Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице

Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице - РИА Новости, 26.06.2024

Красноярскому вице-спикеру запретили приближаться к бывшей сожительнице

Суд запретил заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку приближаться к женщине, в избиении которой его обвиняют,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:18

2024-06-26T13:18

2024-06-26T14:46

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КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Суд запретил заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку приближаться к женщине, в избиении которой его обвиняют, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Железнодорожным районным судом Красноярска <…> Андрею Новаку <…> избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства", — говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что обвиняемому запрещается подходить к дому бывшей сожительницы ближе чем на 500 метров, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. Кроме того, он должен своевременно являться по вызовам следователя и суда.По версии следствия, в ночь на 14 июня в квартире дома на улице Юности разгорелся конфликт между Новаком и его сожительницей, в результате которого вице-спикер избил женщину, а также угрожал ей убийством. Женщина восприняла угрозы серьезно и написала заявление в полицию.СК России возбудил уголовное дело об истязаниях и угрозе убийством. Как отмечали следователи со ссылкой на слова женщины, в 2022 году Новак дважды бил ее руками и ногами по голове и телу, но за медицинской помощью она тогда не обращалась. Местные СМИ и Telegram-каналы утверждают, что конфликт произошел из-за измены Новака. Сам парламентарий заявил, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.

https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html

https://ria.ru/20240625/proisshestvie-1955293507.html

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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)