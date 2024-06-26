https://ria.ru/20240626/strana-1955465521.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 26.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:16
2024-06-26T00:16
2024-06-26T01:58
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области была объявлена с 23.36 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Страна": в Николаеве прогремел взрыв