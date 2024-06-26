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В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024
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12:19 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html
В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь
В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024
В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь
Атака на пляж в Севастополе была военный актом США против России в целях провокации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:19
2024-06-26T12:19
севастополь
сша
россия
скотт риттер
михаил развожаев
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Атака на пляж в Севастополе была военный актом США против России в целях провокации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom."Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по &lt;…&gt; пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны", — сказал он.Риттер считает, что таким образом США хотели спровоцировать Россию на агрессивную риторику, после чего Кремль можно было бы охарактеризовать как мировую угрозу и выстраивать политику НАТО вокруг этой позиции.Эксперт обратил внимание на комментарий Пентагона, что Украина сама выбирает цели для удара по территории России, и подчеркнул, что Киев это делает на основе предоставленных США разведданных.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
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севастополь, сша, россия, скотт риттер, михаил развожаев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, обстрел севастополя ракетами atacms, нато
Севастополь, США, Россия, Скотт Риттер, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, НАТО
В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь

Риттер: атака ВСУ на Севастополь стала актом войны США против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Атака на пляж в Севастополе была военный актом США против России в целях провокации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
"Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по <…> пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны", — сказал он.
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Риттер считает, что таким образом США хотели спровоцировать Россию на агрессивную риторику, после чего Кремль можно было бы охарактеризовать как мировую угрозу и выстраивать политику НАТО вокруг этой позиции.
Эксперт обратил внимание на комментарий Пентагона, что Украина сама выбирает цели для удара по территории России, и подчеркнул, что Киев это делает на основе предоставленных США разведданных.
Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
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В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
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СевастопольСШАРоссияСкотт РиттерМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMSНАТО
 
 
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