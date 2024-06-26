В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь
Риттер: атака ВСУ на Севастополь стала актом войны США против России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Атака на пляж в Севастополе была военный актом США против России в целях провокации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
"Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по <…> пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны", — сказал он.
Риттер считает, что таким образом США хотели спровоцировать Россию на агрессивную риторику, после чего Кремль можно было бы охарактеризовать как мировую угрозу и выстраивать политику НАТО вокруг этой позиции.
Эксперт обратил внимание на комментарий Пентагона, что Украина сама выбирает цели для удара по территории России, и подчеркнул, что Киев это делает на основе предоставленных США разведданных.
Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.