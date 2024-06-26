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Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России
Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 26.06.2024
Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале увидел в новых санкциях Евросоюза в отношении РФ попытку заставить... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:53
2024-06-26T11:53
2024-06-26T11:53
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале увидел в новых санкциях Евросоюза в отношении РФ попытку заставить Москву экспортировать сжиженных природный газ (СПГ) только блоку. Евросоюз ввел в понедельник санкции, ограничивающие предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме, следует из заявления Совета ЕС. "Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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цены на нефть, россия, москва, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Москва, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Евросоюз
Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России
Постпред Ульянов: ЕС пытается заставить Россию экспортировать СПГ только блоку
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале
увидел в новых санкциях Евросоюза в отношении РФ попытку заставить Москву экспортировать сжиженных природный газ (СПГ) только блоку.
Евросоюз ввел в понедельник санкции, ограничивающие предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме, следует из заявления Совета ЕС.
"Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.