https://ria.ru/20240626/spg-1955536990.html

Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России

Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 26.06.2024

Ульянов прокомментировал новые санкции ЕС против России

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале увидел в новых санкциях Евросоюза в отношении РФ попытку заставить... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:53

2024-06-26T11:53

2024-06-26T11:53

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале увидел в новых санкциях Евросоюза в отношении РФ попытку заставить Москву экспортировать сжиженных природный газ (СПГ) только блоку. Евросоюз ввел в понедельник санкции, ограничивающие предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме, следует из заявления Совета ЕС. "Он (пакет санкций) запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС. Похоже на попытку заставить Россию экспортировать свой СПГ только в ЕС. Потрясающе", - отметил постпред в сообщении. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240623/novatek-1954873885.html

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