https://ria.ru/20240626/spetsoperatsiya-1955579661.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три склада... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:07
2024-06-26T14:07
2024-06-26T14:09
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три склада боеприпасов ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ
МО: группировка "Днепр" уничтожила до 60 украинских военнослужащих