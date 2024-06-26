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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.06.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:06
2024-06-26T14:06
2024-06-26T14:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Верхнекаменское, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, часов яр, константиновка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли до 510 военных и три склада в зоне действия группировки "Юг"