https://ria.ru/20240626/spetsoperatsiya-1955579465.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.06.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:06

2024-06-26T14:06

2024-06-26T14:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

часов яр

константиновка

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Верхнекаменское, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, россия, часов яр, константиновка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)