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Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве
Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве - РИА Новости, 26.06.2024
Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве
Cмерть американского дипломата в Киеве произошла по естественным причинам, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:25
2024-06-26T21:25
2024-06-26T23:39
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Cмерть американского дипломата в Киеве произошла по естественным причинам, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге."Мы можем подтвердить смерть американского госслужащего, который подотчетен главе посольства в Киеве... По нашему пониманию, он умер от естественных причин", — сказал он.Ранее о смерти дипломата сообщило издание "Страна.ua". По его сведениям атташе посольства США приехал на Украину 15 июня. Согласно медицинским данным, которые предоставила изданию американская дипмиссия, у мужчины был высокий уровень холестерина в крови.
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США, В мире, Киев, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве
Госдеп: сотрудник посольства США умер от естественных причин в Киеве