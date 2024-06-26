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Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве - РИА Новости, 26.06.2024
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21:25 26.06.2024 (обновлено: 23:39 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sotrudnik-1955705267.html
Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве
Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве - РИА Новости, 26.06.2024
Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве
Cмерть американского дипломата в Киеве произошла по естественным причинам, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:25
2024-06-26T23:39
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Cмерть американского дипломата в Киеве произошла по естественным причинам, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге."Мы можем подтвердить смерть американского госслужащего, который подотчетен главе посольства в Киеве... По нашему пониманию, он умер от естественных причин", — сказал он.Ранее о смерти дипломата сообщило издание "Страна.ua". По его сведениям атташе посольства США приехал на Украину 15 июня. Согласно медицинским данным, которые предоставила изданию американская дипмиссия, у мужчины был высокий уровень холестерина в крови.
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сша, в мире, киев, государственный департамент сша
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Госдеп прокомментировал смерть сотрудника посольства США в Киеве

Госдеп: сотрудник посольства США умер от естественных причин в Киеве

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Cмерть американского дипломата в Киеве произошла по естественным причинам, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге.
"Мы можем подтвердить смерть американского госслужащего, который подотчетен главе посольства в Киеве... По нашему пониманию, он умер от естественных причин", — сказал он.
Ранее о смерти дипломата сообщило издание "Страна.ua". По его сведениям атташе посольства США приехал на Украину 15 июня. Согласно медицинским данным, которые предоставила изданию американская дипмиссия, у мужчины был высокий уровень холестерина в крови.
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