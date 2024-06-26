https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955690890.html

Бизнес-сотрудничество Подмосковья и Андижанской области обсудили на форуме

Бизнес-сотрудничество Подмосковья и Андижанской области обсудили на форуме - РИА Новости, 26.06.2024

Бизнес-сотрудничество Подмосковья и Андижанской области обсудили на форуме

Бизнес-форум "Московская область-Андижанская область" состоялся на территории Подмосковья, в рамках мероприятия руководители регионов, чрезвычайный и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:48

2024-06-26T19:48

2024-06-26T19:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

узбекистан

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бизнес-форум "Московская область-Андижанская область" состоялся на территории Подмосковья, в рамках мероприятия руководители регионов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ, а также предприниматели обеих сторон обсудили сотрудничество в экономической сфере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Мы очень рады видеть наших узбекских друзей. Хочу поблагодарить и подмосковных предпринимателей, которые проявили заинтересованность, приехали, чтобы реализовать в практической плоскости все, что связано со взаимным экономическим партнерством. Вы знаете, что в мае наши президенты дали импульс для сотрудничества, и теперь каждый регион нашей любимой страны и каждый регион Узбекистана вовлечены в то, чтобы появлялись новые предприятия, в том числе в Московской и Андижанской областях", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он выразил готовность региона в оказании всесторонней поддержки, если узбекские предприниматели приедут в Подмосковье. Это и льготная земля, и вся разрешительная документация для строительства и запуска предприятия. По словам Воробьева, главное, чтобы была коммерческая идея, которая бы понравилась региону. Поэтому он выразил надежду на то, чтобы на первом бизнес-форуме было больше практических решений, а не теории. Порядка 30 компаний из Московской области приехали на форум. Это производители медтехники, трансформаторов, вентиляционного оборудования, текстиля, полимеров. Также приехали 10 компаний из Андижана, некоторые из которых подмосковная делегация посетила во время недавнего визита в Узбекистан. "Я хочу поблагодарить Андрея Воробьева, сказать спасибо нашему уважаемому президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиееву и вашему президенту, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за то, что они создают хорошие условия для развития отношений между регионами. Хочу отметить, что в последнее время в Андижанской области удалось создать благоприятный климат для производства промышленной продукции, которая активно идет на экспорт", - сказал мэр Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Он добавил, что между регионами подписан меморандум, осуществляются взаимные бизнес-поездки, где обсуждаются актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также в ходе форума были представлены инвестиционные потенциалы двух регионов.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955650038.html

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955612817.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), узбекистан, андрей воробьев