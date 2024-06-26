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Эксперты обсудили сотрудничество России и Латинской Америки - РИА Новости, 26.06.2024
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18:22 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955672482.html
Эксперты обсудили сотрудничество России и Латинской Америки
Эксперты обсудили сотрудничество России и Латинской Америки - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперты обсудили сотрудничество России и Латинской Америки
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Мехико – Буэнос-Айрес – Ухань на тему: "Россия – Латинская РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:22
2024-06-26T18:22
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Мехико – Буэнос-Айрес – Ухань на тему: "Россия – Латинская Америка: актуальные вопросы взаимодействия".В дискуссии приняли участие член правления Российского общества дружбы с Кубой Омар Годинес, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья Юрьева, директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с иберо-американскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов, научный сотрудник Центра глобальной экономики и политики (CIEPE) Хуан Мартин Гонсалес Кабаньяс, профессор Центра международных отношений Национального автономного университета Мексики Имельда Ибаньес Гусман, доктор международных отношений Национального университета Росарио, член Комитета евразийских исследований Аргентинского совета по международным отношениям Марсело Монтес, а также эксперт Центра Китая и глобализации Хосе Ренато Пенелуппи.Начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева рассказала о вещании агентства в регионе – не только через сайты и радио, но и в социальных сетях: "Не секрет, что на многих цифровых площадках российские СМИ, в том числе и наше агентство, сталкиваются с очень строгой цензурой. Поэтому мы стараемся наиболее активно работать на тех платформах, которые в наибольшей степени придерживаются принципа свободы слова, причём не декларативно, как это делают многие, а на деле. И одна из таких площадок – это Telegram". Юрьева подчеркнула, что по количеству подписчиков в этом мессенджере Sputnik Mundo и Sputnik Brasil значительно обходят западных конкурентов, таких как испанская версия CNN или France 24.Член правления Российского общества дружбы с Кубой Омар Годинес осветил основные направления российско-кубинского культурного сотрудничества, среди которых – профильные фестивали, выставки, публикации книг, специальные мероприятия для детей. Эксперт подчеркнул, что такие инициативы всегда вызывают интерес с российской стороны.Профессор Центра международных отношений Национального автономного университета Мексики Имельда Ибаньес Гусман, анализируя российско-мексиканские отношения, а также трансформацию, которую проходят страны и регионы перед лицом современных геополитических вызовов, отметила особую роль БРИКС: "Один из механизмов, который может нас сблизить – это группа БРИКС, группа, которая сейчас становится очень важной, на территории которой проживает большая часть населения нашей планеты".Доктор международных отношений Национального университета Росарио и член Комитета евразийских исследований Аргентинского совета по международным отношениям Марсело Монтес отметил, что страны Латиноамериканского континента не присоединились к антироссийским санкциям, и каждый раз, когда Запад пытается надавить, практически каждая из стран региона отказывается. "Сейчас, как никогда, Латинская Америка проживает достаточно автономную для себя эпоху", - отметил эксперт.Директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов рассказал о широкой деятельности вуза на латиноамериканском направлении, в том числе о подготовке более 500 высококвалифицированных специалистов по техническому профилю для стран региона. "Ученые нашего университета при поддержке латиноамериканских коллег, в том числе при поддержке Центральноамериканского парламента, разработали образовательную программу по космической тематике для детей, перевели её на испанский язык, и вот сейчас мы находимся в процессе внедрения этой программы в колледжи Латинской Америки", - отметил Фролов.Эксперт Центра Китая и глобализации Хосе Ренато Пенелуппи представил свой взгляд на российско-бразильские отношения: "У нас очень мощное экономическое сотрудничество, обе страны торгуют сельхозпродукцией, энергоресурсами и другими товарами, а в последние годы наш торговый оборот удвоился". Эксперт подчеркнул особую роль БРИКС в двустороннем сотрудничестве и отметил, что Россия и Бразилия нашли общие точки соприкосновения в развитии и укреплении многополярного мира.Научный сотрудник Центра глобальной экономики и политики (CIEPE) Хуан Мартин Гонсалес Кабаньяс высказался о развитии сотрудничества по линии молодежной политики: "Работа с молодежью очень важна, потому что молодежь имеет доступ к миру, который не является американоцентричным с точки зрения культуры и геополитики". Эксперт отметил, что за последние годы увеличилось число грантов и стипендий для учащихся из Латинской Америки.Прошедшая дискуссия завершила цикл экспертных встреч "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованных при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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новости агентства, латинская америка, россия, куба, николай фролов, брикс, миа "россия сегодня", sputnik
Новости агентства, Латинская Америка, Россия, Куба, Николай Фролов, БРИКС, МИА "Россия сегодня", Sputnik

Эксперты обсудили сотрудничество России и Латинской Америки

© РИА Новости / Виталий БелоусовВидеомост Москва – Мехико – Буэнос-Айрес – Ухань на тему: "Россия – Латинская Америка: актуальные вопросы взаимодействия" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Видеомост Москва – Мехико – Буэнос-Айрес – Ухань на тему: Россия – Латинская Америка: актуальные вопросы взаимодействия в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Видеомост Москва – Мехико – Буэнос-Айрес – Ухань на тему: "Россия – Латинская Америка: актуальные вопросы взаимодействия" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Мехико – Буэнос-Айрес – Ухань на тему: "Россия – Латинская Америка: актуальные вопросы взаимодействия".
В дискуссии приняли участие член правления Российского общества дружбы с Кубой Омар Годинес, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья Юрьева, директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с иберо-американскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов, научный сотрудник Центра глобальной экономики и политики (CIEPE) Хуан Мартин Гонсалес Кабаньяс, профессор Центра международных отношений Национального автономного университета Мексики Имельда Ибаньес Гусман, доктор международных отношений Национального университета Росарио, член Комитета евразийских исследований Аргентинского совета по международным отношениям Марсело Монтес, а также эксперт Центра Китая и глобализации Хосе Ренато Пенелуппи.
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Начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева рассказала о вещании агентства в регионе – не только через сайты и радио, но и в социальных сетях: "Не секрет, что на многих цифровых площадках российские СМИ, в том числе и наше агентство, сталкиваются с очень строгой цензурой. Поэтому мы стараемся наиболее активно работать на тех платформах, которые в наибольшей степени придерживаются принципа свободы слова, причём не декларативно, как это делают многие, а на деле. И одна из таких площадок – это Telegram". Юрьева подчеркнула, что по количеству подписчиков в этом мессенджере Sputnik Mundo и Sputnik Brasil значительно обходят западных конкурентов, таких как испанская версия CNN или France 24.
Член правления Российского общества дружбы с Кубой Омар Годинес осветил основные направления российско-кубинского культурного сотрудничества, среди которых – профильные фестивали, выставки, публикации книг, специальные мероприятия для детей. Эксперт подчеркнул, что такие инициативы всегда вызывают интерес с российской стороны.
Профессор Центра международных отношений Национального автономного университета Мексики Имельда Ибаньес Гусман, анализируя российско-мексиканские отношения, а также трансформацию, которую проходят страны и регионы перед лицом современных геополитических вызовов, отметила особую роль БРИКС: "Один из механизмов, который может нас сблизить – это группа БРИКС, группа, которая сейчас становится очень важной, на территории которой проживает большая часть населения нашей планеты".
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Доктор международных отношений Национального университета Росарио и член Комитета евразийских исследований Аргентинского совета по международным отношениям Марсело Монтес отметил, что страны Латиноамериканского континента не присоединились к антироссийским санкциям, и каждый раз, когда Запад пытается надавить, практически каждая из стран региона отказывается. "Сейчас, как никогда, Латинская Америка проживает достаточно автономную для себя эпоху", - отметил эксперт.
Директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов рассказал о широкой деятельности вуза на латиноамериканском направлении, в том числе о подготовке более 500 высококвалифицированных специалистов по техническому профилю для стран региона. "Ученые нашего университета при поддержке латиноамериканских коллег, в том числе при поддержке Центральноамериканского парламента, разработали образовательную программу по космической тематике для детей, перевели её на испанский язык, и вот сейчас мы находимся в процессе внедрения этой программы в колледжи Латинской Америки", - отметил Фролов.
Эксперт Центра Китая и глобализации Хосе Ренато Пенелуппи представил свой взгляд на российско-бразильские отношения: "У нас очень мощное экономическое сотрудничество, обе страны торгуют сельхозпродукцией, энергоресурсами и другими товарами, а в последние годы наш торговый оборот удвоился". Эксперт подчеркнул особую роль БРИКС в двустороннем сотрудничестве и отметил, что Россия и Бразилия нашли общие точки соприкосновения в развитии и укреплении многополярного мира.
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17 апреля, 14:01
Научный сотрудник Центра глобальной экономики и политики (CIEPE) Хуан Мартин Гонсалес Кабаньяс высказался о развитии сотрудничества по линии молодежной политики: "Работа с молодежью очень важна, потому что молодежь имеет доступ к миру, который не является американоцентричным с точки зрения культуры и геополитики". Эксперт отметил, что за последние годы увеличилось число грантов и стипендий для учащихся из Латинской Америки.
Прошедшая дискуссия завершила цикл экспертных встреч "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованных при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
 
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