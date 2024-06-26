https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955593041.html

Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества

Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества - РИА Новости, 26.06.2024

Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, в рамках обсуждения были... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:50

2024-06-26T14:50

2024-06-26T14:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андижанская область

узбекистан

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, в рамках обсуждения были затронуты вопросы приоритетных направлений сотрудничества, привлечения инвестиций и создания комфортных условий для предпринимателей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Встреча прошла в преддверии бизнес-форума "Московская область - Андижанская область". На ней также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. Особое внимание уделили привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для предпринимателей, обмену резидентами, а также обучению рабочим специальностям", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, в мае делегация Андижанской области во главе с хокимом уже приезжала в Подмосковье, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками по созданию инфраструктуры для привлечения бизнеса. "Сегодня мы организовали бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Уверен, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит нам в будущем увидеть реальные результаты", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955586558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андижанская область, узбекистан, андрей воробьев