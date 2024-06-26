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Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества - РИА Новости, 26.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:50 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955593041.html
Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества
Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества - РИА Новости, 26.06.2024
Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, в рамках обсуждения были... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:50
2024-06-26T14:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андижанская область
узбекистан
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, в рамках обсуждения были затронуты вопросы приоритетных направлений сотрудничества, привлечения инвестиций и создания комфортных условий для предпринимателей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Встреча прошла в преддверии бизнес-форума "Московская область - Андижанская область". На ней также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. Особое внимание уделили привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для предпринимателей, обмену резидентами, а также обучению рабочим специальностям", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, в мае делегация Андижанской области во главе с хокимом уже приезжала в Подмосковье, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками по созданию инфраструктуры для привлечения бизнеса. "Сегодня мы организовали бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Уверен, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит нам в будущем увидеть реальные результаты", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.
https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955586558.html
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московская область (подмосковье), андижанская область, узбекистан, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андижанская область, Узбекистан, Андрей Воробьев

Воробьев обсудил с Шухратбеком Абдурахмановым вопросы сотрудничества

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, в рамках обсуждения были затронуты вопросы приоритетных направлений сотрудничества, привлечения инвестиций и создания комфортных условий для предпринимателей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"Встреча прошла в преддверии бизнес-форума "Московская область - Андижанская область". На ней также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. Особое внимание уделили привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для предпринимателей, обмену резидентами, а также обучению рабочим специальностям", - отметили в пресс-службе.
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Вчера, 14:32
Согласно сообщению, в мае делегация Андижанской области во главе с хокимом уже приезжала в Подмосковье, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками по созданию инфраструктуры для привлечения бизнеса.
"Сегодня мы организовали бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Уверен, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит нам в будущем увидеть реальные результаты", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андижанская областьУзбекистанАндрей Воробьев
 
 
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