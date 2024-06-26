https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955558354.html

ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве

ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 26.06.2024

ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:52

2024-06-26T12:52

2024-06-26T12:52

россия

абхазия

южная осетия

дмитрий аристов

алан джиоев

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

в мире

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Аристов и Барциц подписали меморандум о сотрудничестве, а также программы сотрудничества между ФССП РФ и минюстом Абхазии. Аналогичные документы были подписаны Аристовым и министром юстиции Южной Осетии Аланом Джиоевым. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html

россия

абхазия

южная осетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, южная осетия, дмитрий аристов, алан джиоев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), в мире, петербургский международный юридический форум