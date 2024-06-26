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ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 26.06.2024
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12:52 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955558354.html
ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве
ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 26.06.2024
ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:52
2024-06-26T12:52
россия
абхазия
южная осетия
дмитрий аристов
алан джиоев
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
в мире
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Аристов и Барциц подписали меморандум о сотрудничестве, а также программы сотрудничества между ФССП РФ и минюстом Абхазии. Аналогичные документы были подписаны Аристовым и министром юстиции Южной Осетии Аланом Джиоевым. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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россия
абхазия
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россия, абхазия, южная осетия, дмитрий аристов, алан джиоев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), в мире, петербургский международный юридический форум
Россия, Абхазия, Южная Осетия, Дмитрий Аристов, Алан Джиоев, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), В мире, Петербургский международный юридический форум
ФССП и Минюст Абхазии договорились о сотрудничестве

Главы ФССП России и Минюста Абхазии подписали меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип Петербургского международного юридического форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Логотип Петербургского международного юридического форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип Петербургского международного юридического форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Аристов и Барциц подписали меморандум о сотрудничестве, а также программы сотрудничества между ФССП РФ и минюстом Абхазии.
Аналогичные документы были подписаны Аристовым и министром юстиции Южной Осетии Аланом Джиоевым.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
Участница Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия
14 июня, 11:44
 
РоссияАбхазияЮжная ОсетияДмитрий АристовАлан ДжиоевФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)В миреПетербургский международный юридический форум
 
 
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