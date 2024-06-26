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"Ждите солдат": в США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 26.06.2024 (обновлено: 11:05 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/soldaty-1955481023.html
"Ждите солдат": в США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине
"Ждите солдат": в США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине - РИА Новости, 26.06.2024
"Ждите солдат": в США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине
Вашингтон станет еще ближе к отправке солдат на Украину в случае снятия запрета на размещение американских военных подрядчиков, написал в соцсети X американский РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:45
2024-06-26T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вашингтон станет еще ближе к отправке солдат на Украину в случае снятия запрета на размещение американских военных подрядчиков, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.&quot;На шаг ближе к отправке американских солдат (на Украину. — Прим. ред.), которую следует ожидать во второй срок Байдена&quot;, — прокомментировал он планы Белого дома.Во вторник CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета размещать военных подрядчиков на Украине. Уточнялось, что президент Джо Байден еще не принял это решение, но в случае одобрения оно может быть реализовано уже в этом году.Источники телеканала надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.
https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html
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в мире, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден
"Ждите солдат": в США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине

Миллиардер Сакс: снятие запрета для подрядчиков приближает отправку войск США

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканский военнослужащий загружает грузовой отсек сумки
Американский военнослужащий загружает грузовой отсек сумки - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американский военнослужащий загружает грузовой отсек сумки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вашингтон станет еще ближе к отправке солдат на Украину в случае снятия запрета на размещение американских военных подрядчиков, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.
«

"На шаг ближе к отправке американских солдат (на Украину. — Прим. ред.), которую следует ожидать во второй срок Байдена", — прокомментировал он планы Белого дома.

Во вторник CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета размещать военных подрядчиков на Украине. Уточнялось, что президент Джо Байден еще не принял это решение, но в случае одобрения оно может быть реализовано уже в этом году.
Источники телеканала надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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