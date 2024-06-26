https://ria.ru/20240626/smi-1955578584.html

ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель

ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель - РИА Новости, 26.06.2024

ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, несмотря на запрет в РФ доступа к европейским СМИ, "продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию". РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:04

2024-06-26T14:04

2024-06-26T14:06

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, несмотря на запрет в РФ доступа к европейским СМИ, "продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию". "Уважение свободы слова и свободы СМИ является основной ценностью ЕС. Он продолжит обеспечивать доступность фактической информации, в том числе, для аудитории в России", - написал Боррель в своем заявлении. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ после запрета доступа к ряду СМИ РФ, поэтому с заявлением выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом, по словам, Стано, ЕС "в целом, осуждает решение РФ как необоснованное", при том, что, по его утверждению, в ЕС российские СМИ запрещают, потому что они якобы "не являются независимыми источниками информации". Никаких доказательств в ЕС, как обычно, не привели. В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955445164.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955092531.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз, россия