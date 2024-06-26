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ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель - РИА Новости, 26.06.2024
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14:04 26.06.2024 (обновлено: 14:06 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/smi-1955578584.html
ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель
ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель - РИА Новости, 26.06.2024
ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, несмотря на запрет в РФ доступа к европейским СМИ, "продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию". РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:04
2024-06-26T14:06
в мире
жозеп боррель
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, несмотря на запрет в РФ доступа к европейским СМИ, "продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию". "Уважение свободы слова и свободы СМИ является основной ценностью ЕС. Он продолжит обеспечивать доступность фактической информации, в том числе, для аудитории в России", - написал Боррель в своем заявлении. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ после запрета доступа к ряду СМИ РФ, поэтому с заявлением выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом, по словам, Стано, ЕС "в целом, осуждает решение РФ как необоснованное", при том, что, по его утверждению, в ЕС российские СМИ запрещают, потому что они якобы "не являются независимыми источниками информации". Никаких доказательств в ЕС, как обычно, не привели. В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955445164.html
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955092531.html
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, россия
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия
ЕС продолжит поставлять информацию российской аудитории, утверждает Боррель

Боррель: ЕС продолжит обеспечивать доступность информации для жителей России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, несмотря на запрет в РФ доступа к европейским СМИ, "продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию".
"Уважение свободы слова и свободы СМИ является основной ценностью ЕС. Он продолжит обеспечивать доступность фактической информации, в том числе, для аудитории в России", - написал Боррель в своем заявлении.
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
МИД Австрии вызовет поверенного в делах России из-за ограничений СМИ
Вчера, 21:12
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ после запрета доступа к ряду СМИ РФ, поэтому с заявлением выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом, по словам, Стано, ЕС "в целом, осуждает решение РФ как необоснованное", при том, что, по его утверждению, в ЕС российские СМИ запрещают, потому что они якобы "не являются независимыми источниками информации". Никаких доказательств в ЕС, как обычно, не привели.
В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe.
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС против России
24 июня, 15:54
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Она съест Россию". В ЕС придумали новый план
24 июня, 08:00
 
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