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Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии - РИА Новости, 26.06.2024
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14:01 26.06.2024 (обновлено: 15:00 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/slutskiy-1955577583.html
Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии
Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии - РИА Новости, 26.06.2024
Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии
Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:01
2024-06-26T15:00
общество
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT."Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в её экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", — сказал он.По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать и проводить время с близкими.Соответствующий законопроект ранее днем внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
https://ria.ru/20240625/pensii-1955294339.html
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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии

Глава ЛДПР Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.
"Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в её экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", — сказал он.
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По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать и проводить время с близкими.
Соответствующий законопроект ранее днем внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
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ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
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