https://ria.ru/20240626/slutskiy-1955577583.html

Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии

Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии - РИА Новости, 26.06.2024

Слуцкий объяснил необходимость введения доплаты к страховой пенсии

Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:01

2024-06-26T14:01

2024-06-26T15:00

общество

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT."Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в её экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", — сказал он.По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать и проводить время с близкими.Соответствующий законопроект ранее днем внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

https://ria.ru/20240625/pensii-1955294339.html

https://ria.ru/20240621/pensiya-1730222531.html

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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр