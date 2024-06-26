Президент Словакии анонсировал скорую встречу с Зеленским
Пеллегрини сообщил, что в ближайшее время у него планируется встреча с Зеленским
© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, она может состояться на полях саммита Евросоюза в Брюсселе или саммита НАТО в Вашингтоне.
"Я хочу посетить всех наших соседей: Польшу - это уже будет на следующей неделе, Австрию, президента Венгрии и украинского президента. С украинским президентом я встречусь или на этой неделе на Европейском совете, а если нет, то уже на саммите НАТО", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров с чешским президентом в Праге, их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3.
Пеллегрини отметил, что его первая официальная заграничная поездка в качестве президента Словакии по традиции была в Прагу, вторая - будет в Брюссель. По его словам, это сделано для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, какого направления во внешней политики придерживается Братислава. "Словакия есть и всегда будет крепко закреплена в Европейском союзе и НАТО, ничего в этом не будет менять ни правительство, ни я", - добавил Пеллегрини.
После мирного разделения в 1993 году Чехословакии на два самостоятельных государства, Чехию и Словакию, стало традицией, что высшие представители обеих стран после избрания на свой пост, а также перед завершением своего мандата наносят соответственно первый и последний визиты в соседнюю страну.