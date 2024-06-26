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Президент Словакии анонсировал скорую встречу с Зеленским - РИА Новости, 26.06.2024
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17:16 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/slovakiya-1955649740.html
Президент Словакии анонсировал скорую встречу с Зеленским
Президент Словакии анонсировал скорую встречу с Зеленским - РИА Новости, 26.06.2024
Президент Словакии анонсировал скорую встречу с Зеленским
Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, она может состояться на полях саммита... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:16
2024-06-26T17:16
в мире
словакия
петер пеллегрини
владимир зеленский
украина
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БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, она может состояться на полях саммита Евросоюза в Брюсселе или саммита НАТО в Вашингтоне. "Я хочу посетить всех наших соседей: Польшу - это уже будет на следующей неделе, Австрию, президента Венгрии и украинского президента. С украинским президентом я встречусь или на этой неделе на Европейском совете, а если нет, то уже на саммите НАТО", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров с чешским президентом в Праге, их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3. Пеллегрини отметил, что его первая официальная заграничная поездка в качестве президента Словакии по традиции была в Прагу, вторая - будет в Брюссель. По его словам, это сделано для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, какого направления во внешней политики придерживается Братислава. "Словакия есть и всегда будет крепко закреплена в Европейском союзе и НАТО, ничего в этом не будет менять ни правительство, ни я", - добавил Пеллегрини. После мирного разделения в 1993 году Чехословакии на два самостоятельных государства, Чехию и Словакию, стало традицией, что высшие представители обеих стран после избрания на свой пост, а также перед завершением своего мандата наносят соответственно первый и последний визиты в соседнюю страну.
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в мире, словакия, петер пеллегрини, владимир зеленский, украина
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини, Владимир Зеленский, Украина
Президент Словакии анонсировал скорую встречу с Зеленским

Пеллегрини сообщил, что в ближайшее время у него планируется встреча с Зеленским

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, она может состояться на полях саммита Евросоюза в Брюсселе или саммита НАТО в Вашингтоне.
"Я хочу посетить всех наших соседей: Польшу - это уже будет на следующей неделе, Австрию, президента Венгрии и украинского президента. С украинским президентом я встречусь или на этой неделе на Европейском совете, а если нет, то уже на саммите НАТО", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров с чешским президентом в Праге, их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3.
Пеллегрини отметил, что его первая официальная заграничная поездка в качестве президента Словакии по традиции была в Прагу, вторая - будет в Брюссель. По его словам, это сделано для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, какого направления во внешней политики придерживается Братислава. "Словакия есть и всегда будет крепко закреплена в Европейском союзе и НАТО, ничего в этом не будет менять ни правительство, ни я", - добавил Пеллегрини.
После мирного разделения в 1993 году Чехословакии на два самостоятельных государства, Чехию и Словакию, стало традицией, что высшие представители обеих стран после избрания на свой пост, а также перед завершением своего мандата наносят соответственно первый и последний визиты в соседнюю страну.
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