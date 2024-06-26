Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 26.06.2024 (обновлено: 12:01 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/slovakiya-1955537508.html
Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине
Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине
Бывший глава минобороны Словакии Ярослав Надь считает, что власти страны по политическим причинам преследуют его и чиновников, ответственных за передачу... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:54
2024-06-26T12:01
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
евросоюз
нато
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954492954_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_fd357222b21e070d7ad1324952023532.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Бывший глава минобороны Словакии Ярослав Надь считает, что власти страны по политическим причинам преследуют его и чиновников, ответственных за передачу истребителей МиГ Киеву, Запад должен повлиять на премьера страны Роберта Фицо, сообщила газета Financial Times. Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Надя будут приняты правовые меры. По информации газеты, которая взяла интервью у бывшего министра, он считает, что его преследуют по политическим причинам. "Международное сообщество должно... показать Фицо, что его политическое противостояние должно иметь некоторые границы... Я думаю, что ЕС и НАТО должны на это отреагировать", - приводит издание слова Надя. Как заявил газете бывший министр, он, вероятно, "станет единственным, кого государство отправит под суд за помощь Украине", если в Европе не окажут давление на Фицо. По словам Надя, уголовное расследование в отношении него указывает, что премьер Словакии "пытается поднять российский флаг в ЕС". Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
https://ria.ru/20240611/slovakiya-1952192945.html
https://ria.ru/20240621/slovakiya-1954478851.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954492954_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_df754ba2b36161c4e013ab8089f72119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, евросоюз, нато, миг-29, зрк с-300
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, МиГ-29, ЗРК С-300
Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине

Экс-министр Словакии назвал дело против него за передачу МиГов политическим

CC BY-SA 2.0 / slezo / MiG-29Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
CC BY-SA 2.0 / slezo / MiG-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Бывший глава минобороны Словакии Ярослав Надь считает, что власти страны по политическим причинам преследуют его и чиновников, ответственных за передачу истребителей МиГ Киеву, Запад должен повлиять на премьера страны Роберта Фицо, сообщила газета Financial Times.
Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Надя будут приняты правовые меры.
Истребители МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине
11 июня, 15:07
По информации газеты, которая взяла интервью у бывшего министра, он считает, что его преследуют по политическим причинам.
«
"Международное сообщество должно... показать Фицо, что его политическое противостояние должно иметь некоторые границы... Я думаю, что ЕС и НАТО должны на это отреагировать", - приводит издание слова Надя.
Как заявил газете бывший министр, он, вероятно, "станет единственным, кого государство отправит под суд за помощь Украине", если в Европе не окажут давление на Фицо. По словам Надя, уголовное расследование в отношении него указывает, что премьер Словакии "пытается поднять российский флаг в ЕС".
Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем
21 июня, 12:29
 
В миреСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоЕвросоюзНАТОМиГ-29ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала