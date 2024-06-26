https://ria.ru/20240626/slovakiya-1955537508.html

Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине

Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине - РИА Новости, 26.06.2024

Экс-глава Минобороны Словакии заявил, что его преследуют за помощь Украине

Бывший глава минобороны Словакии Ярослав Надь считает, что власти страны по политическим причинам преследуют его и чиновников, ответственных за передачу... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:54

2024-06-26T11:54

2024-06-26T12:01

в мире

словакия

украина

киев

роберт фицо

евросоюз

нато

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954492954_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_fd357222b21e070d7ad1324952023532.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Бывший глава минобороны Словакии Ярослав Надь считает, что власти страны по политическим причинам преследуют его и чиновников, ответственных за передачу истребителей МиГ Киеву, Запад должен повлиять на премьера страны Роберта Фицо, сообщила газета Financial Times. Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Надя будут приняты правовые меры. По информации газеты, которая взяла интервью у бывшего министра, он считает, что его преследуют по политическим причинам. "Международное сообщество должно... показать Фицо, что его политическое противостояние должно иметь некоторые границы... Я думаю, что ЕС и НАТО должны на это отреагировать", - приводит издание слова Надя. Как заявил газете бывший министр, он, вероятно, "станет единственным, кого государство отправит под суд за помощь Украине", если в Европе не окажут давление на Фицо. По словам Надя, уголовное расследование в отношении него указывает, что премьер Словакии "пытается поднять российский флаг в ЕС". Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.

https://ria.ru/20240611/slovakiya-1952192945.html

https://ria.ru/20240621/slovakiya-1954478851.html

словакия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, евросоюз, нато, миг-29, зрк с-300