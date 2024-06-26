https://ria.ru/20240626/sk-1955554312.html

В Башкирии пятеро детей отравились домашним обедом

В Башкирии пятеро детей отравились домашним обедом - РИА Новости, 26.06.2024

В Башкирии пятеро детей отравились домашним обедом

Пятеро детей отравились обедом, приготовленным матерью в башкирской деревне, дети в больнице, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:42

2024-06-26T12:42

2024-06-26T12:43

происшествия

россия

республика башкортостан

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УФА, 26 июн - РИА Новости. Пятеро детей отравились обедом, приготовленным матерью в башкирской деревне, дети в больнице, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл в деревне Кокуш в Калтасинском районе. "По предварительным данным, 25 июня пятеро детей после употребления приготовленной дома пищи почувствовали ухудшение здоровья, в связи с чем их мать обратилась за медицинской помощью. В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html

россия

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происшествия, россия, республика башкортостан