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Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязино
Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 26.06.2024
Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязино
Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:19
2024-06-26T08:19
2024-06-26T10:09
крупный пожар во фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино <...> задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", — говорится в публикации.Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности."Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК.Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html
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крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Крупный пожар во Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязино
СК сообщил о задержании 2 подозреваемых по делу о пожаре в подмосковном Фрязино
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале
.
"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино <...> задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", — говорится в публикации.
Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
«
"Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.
Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".