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Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО - РИА Новости, 26.06.2024
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16:55 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sizo-1955642365.html
Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО
Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО - РИА Новости, 26.06.2024
Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО
В сокращении количества регионов с переполненными учреждениями уголовно-исполнительной системы наблюдается прогресс, в этом году переполненность зафиксирована в РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:55
2024-06-26T16:55
общество
россия
татьяна москалькова
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В сокращении количества регионов с переполненными учреждениями уголовно-исполнительной системы наблюдается прогресс, в этом году переполненность зафиксирована в шести регионах, а в прошлом - в 12, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня мы наблюдаем перенаполнение в шести регионах, учреждения уголовно-исполнительной системы вышли за лимит. В прошлом году их было 12, то есть, есть какой-то прогресс", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Она напомнила, что сейчас в Государственной Думе находится законопроект, ограничивающий применение меры пресечения в виде заключения под стражей. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240626/moskalkova-1955642007.html
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общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Петербургский международный юридический форум
Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО

Москалькова отметила прогресс в сокращении числа регионов с переполненными СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В сокращении количества регионов с переполненными учреждениями уголовно-исполнительной системы наблюдается прогресс, в этом году переполненность зафиксирована в шести регионах, а в прошлом - в 12, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня мы наблюдаем перенаполнение в шести регионах, учреждения уголовно-исполнительной системы вышли за лимит. В прошлом году их было 12, то есть, есть какой-то прогресс", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Она напомнила, что сейчас в Государственной Думе находится законопроект, ограничивающий применение меры пресечения в виде заключения под стражей.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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