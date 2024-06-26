https://ria.ru/20240626/sizo-1955642365.html

Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО

Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО - РИА Новости, 26.06.2024

Москалькова отметила сокращение количества переполненных СИЗО

В сокращении количества регионов с переполненными учреждениями уголовно-исполнительной системы наблюдается прогресс, в этом году переполненность зафиксирована в РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:55

2024-06-26T16:55

2024-06-26T16:55

общество

россия

татьяна москалькова

петербургский международный юридический форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В сокращении количества регионов с переполненными учреждениями уголовно-исполнительной системы наблюдается прогресс, в этом году переполненность зафиксирована в шести регионах, а в прошлом - в 12, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня мы наблюдаем перенаполнение в шести регионах, учреждения уголовно-исполнительной системы вышли за лимит. В прошлом году их было 12, то есть, есть какой-то прогресс", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Она напомнила, что сейчас в Государственной Думе находится законопроект, ограничивающий применение меры пресечения в виде заключения под стражей. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240626/moskalkova-1955642007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум