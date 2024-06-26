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Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ - РИА Новости, 26.06.2024
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14:33 26.06.2024 (обновлено: 14:58 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/shuvalov-1955587158.html
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ - РИА Новости, 26.06.2024
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:33
2024-06-26T14:58
игорь шувалов
экономика
россия
владимир путин
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - говорится в документе.Полномочия Шувалова продлили досрочно, предыдущий срок назначения был до 2026 года. Шувалов возглавляет ВЭБ с 2018 года. С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос со 100 до 300 миллиардов рублей и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 триллионов рублей, что соответствует 2,5% ВВП России.Стартовавшая в 2018 году Фабрика проектного финансирования является одним из наиболее востребованных инструментов кредитования крупных проектов на длительный срок. Ранее Путин поручил увеличить объем программы до 600 миллиардов рублей.В 2020 году по распоряжению правительства в периметр координации ВЭБа были переданы 12 институтов развития, образовавших единую Группу ВЭБ.РФ. В рамках разрабатываемой стратегии группы до 2030 года планируется привлечь в экономику не менее 30 триллионов рублей, нарастить объем активов до 5% ВВП страны. Основной фокус группы - развитие инфраструктуры, промышленности, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.Согласно меморандуму о финансовой политике, ВЭБ участвует в реализации национальных проектов, направленных на выполнение майского указа президента.
https://ria.ru/20240612/veb-1952350359.html
https://ria.ru/20240220/putin-1928601043.html
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игорь шувалов, экономика, россия, владимир путин, вэб.рф (вэб)
Игорь Шувалов, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ

Путин назначил Шувалова председателем ВЭБ еще на пять лет

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - говорится в документе.
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Полномочия Шувалова продлили досрочно, предыдущий срок назначения был до 2026 года. Шувалов возглавляет ВЭБ с 2018 года. С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос со 100 до 300 миллиардов рублей и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 триллионов рублей, что соответствует 2,5% ВВП России.
Стартовавшая в 2018 году Фабрика проектного финансирования является одним из наиболее востребованных инструментов кредитования крупных проектов на длительный срок. Ранее Путин поручил увеличить объем программы до 600 миллиардов рублей.
В 2020 году по распоряжению правительства в периметр координации ВЭБа были переданы 12 институтов развития, образовавших единую Группу ВЭБ.РФ. В рамках разрабатываемой стратегии группы до 2030 года планируется привлечь в экономику не менее 30 триллионов рублей, нарастить объем активов до 5% ВВП страны. Основной фокус группы - развитие инфраструктуры, промышленности, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.
Согласно меморандуму о финансовой политике, ВЭБ участвует в реализации национальных проектов, направленных на выполнение майского указа президента.
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Игорь ШуваловЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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