https://ria.ru/20240626/shturmoviki-1955480875.html

Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T05:30

2024-06-26T05:30

2024-06-26T06:08

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в министерстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, украина, безопасность