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Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 26.06.2024 (обновлено: 06:08 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/shturmoviki-1955480875.html
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:30
2024-06-26T06:08
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в министерстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Украина, Безопасность
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Центра"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Штурмовики Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в министерстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25УкраинаБезопасность
 
 
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