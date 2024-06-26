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Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:30
2024-06-26T05:30
2024-06-26T06:08
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в министерстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Украина, Безопасность
Экипажи Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности "Центра"
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны
.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в министерстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.