https://ria.ru/20240626/shtraf-1955664087.html

Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали

Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали - РИА Новости, 26.06.2024

Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали

Жителю Пермского края, который заживо сжигал кошек в печи на птицефабрике, суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевой... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:56

2024-06-26T17:56

2024-06-26T17:56

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Жителю Пермского края, который заживо сжигал кошек в печи на птицефабрике, суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее полиция сообщила, что 52-летний рабочий птицефабрики в поселке Комсомольский перед началом отлова диких кошек поймал несколько из них и бросил в печь для мусора. Питомцев спасли неравнодушные сотрудники предприятия. В результате некоторые из животных получили ожоги и травмы. Во время допроса мужчина признал свою вину, ему было предъявлено обвинение по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, с применением садистских методов в отношении нескольких животных". "За содеянное суд назначил виновному (работнику АО "Птицефабрика Комсомольская") наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, мужчина сжигал кошек, потому что ненавидел их.

https://ria.ru/20240403/raboty-1937594207.html

https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html

пермский край

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происшествия, пермский край