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Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали - РИА Новости, 26.06.2024
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17:56 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/shtraf-1955664087.html
Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали
Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали - РИА Новости, 26.06.2024
Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали
Жителю Пермского края, который заживо сжигал кошек в печи на птицефабрике, суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевой... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:56
2024-06-26T17:56
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Жителю Пермского края, который заживо сжигал кошек в печи на птицефабрике, суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее полиция сообщила, что 52-летний рабочий птицефабрики в поселке Комсомольский перед началом отлова диких кошек поймал несколько из них и бросил в печь для мусора. Питомцев спасли неравнодушные сотрудники предприятия. В результате некоторые из животных получили ожоги и травмы. Во время допроса мужчина признал свою вину, ему было предъявлено обвинение по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, с применением садистских методов в отношении нескольких животных". "За содеянное суд назначил виновному (работнику АО "Птицефабрика Комсомольская") наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, мужчина сжигал кошек, потому что ненавидел их.
https://ria.ru/20240403/raboty-1937594207.html
https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Мужчину, сжигавшего кошек в печи, оштрафовали

В Пермском крае оштрафовали мужчину, сжигавшего кошек в печи на птицефабрике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Жителю Пермского края, который заживо сжигал кошек в печи на птицефабрике, суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее полиция сообщила, что 52-летний рабочий птицефабрики в поселке Комсомольский перед началом отлова диких кошек поймал несколько из них и бросил в печь для мусора. Питомцев спасли неравнодушные сотрудники предприятия. В результате некоторые из животных получили ожоги и травмы.
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Во время допроса мужчина признал свою вину, ему было предъявлено обвинение по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, с применением садистских методов в отношении нескольких животных".
«
"За содеянное суд назначил виновному (работнику АО "Птицефабрика Комсомольская") наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, мужчина сжигал кошек, потому что ненавидел их.
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