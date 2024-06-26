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В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 26.06.2024
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12:08 26.06.2024 (обновлено: 12:33 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/shpionazh-1955542466.html
В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж
В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 26.06.2024
В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже гражданина Украины Илью Ковзалина и приговорил его к 12 годам лишения свободы в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:08
2024-06-26T12:33
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже гражданина Украины Илью Ковзалина и приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило уголовное дело против Ковзалина.Суд установил, что в сентябре 2022 года Ковзалин добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе, данные он передавал украинским спецслужбам."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Ильи Ковзалина. Он признан виновным по ст. 276 УПК РФ (шпионаж)... Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором Луганской Народной Республики. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.
https://ria.ru/20240624/sbu-1954987779.html
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луганская народная республика, россия, украина
Луганская Народная Республика, Россия, Украина
В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

ВС ЛНР приговорил гражданина Украины Ковзалина к 12 годам колонии за шпионаж

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже гражданина Украины Илью Ковзалина и приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.
Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило уголовное дело против Ковзалина.
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Суд установил, что в сентябре 2022 года Ковзалин добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе, данные он передавал украинским спецслужбам.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Ильи Ковзалина. Он признан виновным по ст. 276 УПК РФ (шпионаж)... Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором Луганской Народной Республики. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.
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