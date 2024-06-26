https://ria.ru/20240626/shpionazh-1955542466.html

В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 26.06.2024

В ЛНР украинца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже гражданина Украины Илью Ковзалина и приговорил его к 12 годам лишения свободы в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:08

2024-06-26T12:08

2024-06-26T12:33

луганская народная республика

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже гражданина Украины Илью Ковзалина и приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило уголовное дело против Ковзалина.Суд установил, что в сентябре 2022 года Ковзалин добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе, данные он передавал украинским спецслужбам."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Ильи Ковзалина. Он признан виновным по ст. 276 УПК РФ (шпионаж)... Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором Луганской Народной Республики. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.

https://ria.ru/20240624/sbu-1954987779.html

https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, украина